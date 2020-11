Mr. Fonda è il titolo del nuovo singolo di Leo Gassmann, settima traccia dell’album “Strike“. Ecco le parole del cantante sul significato della canzone:

“Riflette sul fatto che la vita vada vissuta cogliendo l’attimo senza badare al materialismo o alla superficialità delle cose”

Strike è il primo disco in studio del cantante, ex concorrente di X Factor, rilasciato a febbraio 2020.

A seguire, audio e testo della canzone.

Leo Gassmann, Mr. Fonda, Testo

[Strofa 1]

La gente lo sa che tra di noi

C’è qualcuno che aspira alla vita da eroe

La gente che sa com’è difficile

Rinunciare a qualcosa che ha dell’impossibile

In fondo lo diceva anche Coelho

Che un bravo guerriero della luce

Predispone di un carattere sagace

Nonostante possa essere precoce

In fondo lo diceva anche Bob Marley

Che i soldi non ti danno la felicità

E ho imparato ad apprezzare ogni momento

A proiettarmi nell’immagini dello spazio-tempo

[Ritornello]

Perché la gente non sa rinunciare alla felicità

E quando arriverà quel giorno in cui me ne dovrò andare oltre le nuvole o poco più in là

Ti prego, prendimi per mano e insegnami a planare sopra i tetti delle più belle città

Per non finire

Per non sparire

[Strofa 2]

La gente non sa cos’è la paura

Fino a quando la vita non diventa più dura

La gente non sa com’è soffrire

Fino a quando la rosa non perde pure le spine

In fondo lo diceva anche Cohelio

Che un bravo guerriero della luce

Predispone di un carattere segace

Nonostante possa essere precoce

In fondo lo diceva anche Bob Marley

Che i soldi non ti danno la felicità

E ho imparato ad apprezzare ogni momento

A proiettarmi nell’immagini dello spazio-tempo

[Ritornello]

Perché la gente non sa rinunciare alla felicità

E quando arriverà quel giorno in cui me ne dovrò andare oltre le nuvole o poco più in là

Ti prego, prendimi per mano e insegnami a planare sopra i tetti delle più belle città

Per non finire

Per non sparire

[Outro]

E quando arriverà quel giorno in cui me ne dovrò andare oltre le nuvole o poco più in là

Ti prego, prendimi per mano e insegnami a planare sopra i tetti delle più belle città

Per non finire

Per non sparire

Per non morire