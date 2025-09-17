È morto Sidney “Omen” Brown, producer per Drake e Beyoncé

Architetto sonoro tra rap e R&B Sidney Omen Brown è stato trovato senza vita nella sua abitazione, aveva 49 anni. Dalle hit con Drake e Lil Wayne alla firma su “Mine” di Beyoncé

La notizia è stata ufficializzata solo poche ore fa. È morto Sidney “Omen” Brown, autore e produttore molto attivo nella scena R&B. A riportarlo è Billboard, che cita NBC News: il producer sarebbe stato trovato sabato nel suo appartamento di Harlem dalla sorella, Nicole Iris Brown. Le cause del decesso non sono state rese note.

Chi era Omen Brown

Omen si è costruito una reputazione fin dall’inizio degli anni Duemila, gravitando nell’orbita dei Roc-A-Fella e firmando produzioni di una certa importanza per Memphis Bleek e, poco dopo, per Fabolous. È suo il beat di “Change You or Change Me” (2003) sull’album Street Dreams di Fab, dove figura tra i crediti come autore e produttore, segnale precoce di una penna capace di muoversi tra club e rap.

Il grande salto arriva con Drake: Omen co-produce insieme a Noah “40” Shebib “Shut It Down” sull’album d’esordio del rapper Thank Me Later (2010), contribuendo a definire quell’estetica notturna, rallentata e riverberata che avrebbe ispirato un decennio di R&B alternativo e che sarebbe poi diventata una delle caratteristiche fondamentali di Drake. Sullo stesso stile il suo lavoro anche in “I’m Single” scritto e prodotto per Lil Wayne, altro brano che ha ottenuto un discreto successo commerciale.

Al lavoro con Beyoncé

Il nome di Omen compare anche tra gli autori di “Mine” di Beyoncé (2013, con Drake): una firma che testimonia la sua capacità di tradurre l’intimità in struttura pop globale, senza perdere finezza di arrangiamento.

Sul versante hip hop più classico, Omen ha prodotto “Tell It Like It Is” per Ludacris su Release Therapy, che ottenne il Grammy come miglior album rap nel 2007, oltre a firmare brani per Action Bronson negli anni successivi.

Omen ha lavorato spesso nell’ombra, ma questa era una delle sue peculiarità. Avrebbe avuto spessore e qualità anche per produrre se stesso, essendo un ottimo interprete. Ma non aveva mai voluto… “La luce mi dà fastidio” era solito dire… rifiutando la scena anche quando gli chiedevano qualche partecipazione sulle sue stesse canzoni.

Uno stile sobrio anche nel modo di produrre i suoi brani: suonava quasi tutti gli strumenti, drum, synth e programmazione. Aveva solo 49 anni…