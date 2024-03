Morto Jordan Jeffrey Baby: il trapper si è suicidato

Si è suicidato Jordan Jeffrey Baby. Il trapper era attualmente nel carcere di Torre del Gallo a Pavia e stava scontando una pena di 4 anni e 4 mesi. Il ragazzo è stato trovato nella sua cella con una corda stretta al collo. Era ritornato in prigione dopo aver trascorso alcuni mesi in una comunità in seguito ad un affidamento terapeutico. Eppure la decisione è stata, in seguito, sospesa e il cantante è ritornato a Torre del Gallo a Pavia per continuare a scontare la sua pena.

Secondo quanto emerso, in passato il trapper avrebbe già cercato di togliersi la vita, senza riuscirci. Viene riportato un episodio, nel gennaio 2023, quando venne ritrovato dalle guardie privo di sensi e con una lettera indirizzata al padre. Era il gennaio 2023.

Circa un anno fa, ad aprile 2023, era stato giudicato colpevole di rapina, con l’aggravante dell’odio razziale, nei confronti di un uomo di 42 anni, nigeriano. Insieme a lui, sempre secondo quanto emerso, ci sarebbe stato anche un altro trapper, Traffik, anche lui – a sua volta – condannato a 5 anni e 4 mesi. In passato, Jordan Jeffrey Baby aveva raccontato di essere stato vittima di maltrattamenti mentre si trovava in prigione, secondo quanto riportato da Il Messaggero.

A commentare quanto accaduto è stato anche l’avvocato del trapper che ha dichiarato, poco fa:

“Il mio assistito non doveva tornare in quel carcere. Lo avevo sentito ieri (lunedì ndr) alle cinque del pomeriggio, per un colloquio telefonico, e nulla faceva pensare a un epilogo simile. Sono abbattuto come uomo, ma come avvocato mi batterò perché venga fatta chiarezza, a partire dall’autopsia. Una morte così, di un ragazzo di 26 anni, è una sconfitta per tutti”

Queste le parole rilasciate al Corriere della Sera.

Nonostante non sembrano esserci dubbi sulla volontà del cantante di togliersi la vita e di essersi impiccato nella sua cella, il legale del giovane ha comunque sottolineato che “la vicenda va chiarita sotto tutti i suoi aspetti”.

Jordan Jeffrey Baby aveva 28 anni.