Ike Turner Jr, musicista e ingegnere del suono, è morto a Los Angeles dove era ricoverato per per insufficienza renale. Negli ultimi anni aveva avuto seri problemi cardiaci e un ictus il mese scorso.

È morto Ike Junior, il figlio di Ike e Tina Turner: aveva 64 anni

Non è stata una vita facile quella di Ike Turner Jr; figlio di Ike Turner quando ancora non era sposato con Tina, Ike Jr è riuscito a coronare il suo sogno di vivere di musica lavorando sia come tecnico e ingegnere del suono che come musicista ma non di lavorare molto a lungo con suo padre e sua madre.

È soltanto un’altra delle tante storie non facili legate alla complicata vita dei Turner.

La morte di Ike Turner Jr

Ike Turner Jr., è morto ieri a 67 anni per insufficienza renale in un ospedale di Los Angeles. Era ricoverato da alcuni giorni a seguito di molte complicazioni: in passato aveva avuto problemi cardiaci, il mese scorso era stato colto da un ictus. Aveva appena festeggiato in ospedale il suo compleanno. Le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente ed è mancato poco dopo essere entrato in coma.

La notizia è stata confermata da Frank Turner, suo cugino, che ha pubblicato un post sui social.

Musicista e tecnico del suono

Musicista fin da giovanissimo, buon chitarrista e ottimo bassista, Ike Jr. era cresciuto nell’orbita di una delle famiglie più note della musica soul e rock. Come si legge nella biografia di Tina Turner, poi diventata lo splendido film I Tina interpretato da Angela Bassett, Ike aveva lavorato già da ragazzino nel Bolic Studio, la sala di registrazione che Ike Turner aveva allestito nella villa dove ha vissuto nei primi anni del matrimonio con Tina dalla quale ha avuto due figli naturali.

Dopo tre anni di matrimonio Tina aveva adottato legalmente lui e il fratello minore Michael, nati dalla relazione di Ike Turner Sr. con Lorraine Taylor. Nel corso degli anni, Ike Jr. aveva lavorato con loro dietro le quinte e sul palco, alternando attività di produzione e collaborazioni live. In alcuni video lo si vede suonare il basso poco lontano dal padre.

Con il divorzio, nonostante fosse stato allontanato e lui non avesse mai provveduto economicamente a lui, Ike Jr è rimasto a lavorare con il padre con cui ha prodotto diversi dischi vincendo anche un Grammy per Risin’ With The Blues. Ma lui e Tina non si riavvicinarono mai: Tina raccontò di averlo sentito più spesso dopo che si era trasferita in Svizzera parlando tuttavia anche di “rapporti distanti e complicati”.

Turner, la famiglia e i lutti

Il tutto in un quadro familiare disfunzionale e drammatico. Tina Turner e Ike Turner Sr. erano genitori di quattro figli, uno solo dei quali nati biologicamente dalla loro unione: oltre a Ike Jr. e Michael (adottati da Tina), la coppia ebbe Ronnie Turner mentre Craig – nato da una precedente relazione di Tina con il sassofonista Raymond Hill – visse stabilmente con la coppia per tutta la durata del matrimonio.

Tina Turner è scomparsa in Svizzera, nel castello di Kusnacht dove viveva con il suo secondo marito Erwin Bach, nel maggio 2023 a 83 anni dopo una lunga malattia. Ike Turner Sr. con cui si separò drammaticamente senza mai riconciliarsi, è morto nel dicembre 2007, a 76 anni.

Ike Jr. è stato preceduto dai fratelli Craig, suicidatosi nel luglio 2018, e Ronnie, scomparso per cancro al colon quattro anni dopo poco prima di sua mamma. L’unico superstite della famiglia è Michael, il secondo dei figli di Ike (65 anni) attualmente ricoverato in una clinica a causa di gravi problemi di salute e di dipendenza da sostanze stupefacenti.