Morrissey in tour italiano: le cinque date esclusive per vivere l’estate con la leggenda degli Smiths

Morrissey, l’ex leader degli Smiths, è prossimo a sbarcare in Italia. Per la gioia dei suoi tantissimi fan il cantante si esibirà nel Bel Paese durante l’Estate e sarà protagonista di ben 5 date live che si annunciano sold out. Artista per molti geniale, eclettico e a volte sopra le righe, Morrissey ha un vasto seguito di fan in tutto il mondo e anche in Italia riscuote sempre ampi consensi, anche per questo l’annuncio dei suoi concerti è stato accolto con entusiasmo.

Il cantante era infatti atteso da tempo e ora finalmente ha accettato di fare un mini tour italiano. In diverse occasioni Morryssey ha denunciato la censura inglese nei confronti del suo album Bonfire of Teenagers, di cui è stata ostacolata la pubblicazione in più occasioni. Il lavoro faceva riferimento alle vittime dell’attentato avvenuto il 22 maggio 2017 alla fine del concerto di Ariana Grande alla Manchester: un evento che scosse i protagonisti della musica inglese, ma soprattutto l’opinione pubblica. L’artista è infatti convinto che quello fu per l’11 settembre dell’Inghilterra, ma a suo avviso il paese non ha capito la portata della tragicità di quanto è accaduto.

Nelle sue canzoni ha dato eco ai fatti, ma qualcuno ha provato a ostacolare le sue denunce: “In Inghilterra non ci sono più media dedicati alle arti e quindi non c’è nessuno a cui io possa rivolgermi per parlarne. In Inghilterra gli artisti sono tenuti in ostaggio da gente che si oppone a qualunque opinione alternativa”. Ha poi aggiunto: “Siamo in preda alla cultura dell’idiozia, che è ovunque. Ovviamente sono stato uno dei primi a essere imbavagliato, visto che ho basato tutta la mia vita sulla libertà di parola”.

Morrissey, le 5 date italiane: ecco dove e quando vederlo

Morryssey sarà in concerto in Italia dal 23 Luglio al 3 Agosto e si esibirà in diverse località:

23 Luglio – Gardone Riviera, Teatro del Vittoriale

26 Luglio – Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone

28 Luglio – Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

31 Luglio – Catania, Villa Bellini

3 Agosto – Ostuni, Foro Boario – Locus Festival

I biglietti sono in vendita in tutti i circuiti ufficiali. Le date annunciate sono raggiungibili facilmente da ogni part d’Italia e toccano location prestigiose come Roma e Lucca, ma anche Catania e Ostuni. 5 concerti che meritano di essere visti e non solo dai tanti fans dell’artista.

Morryssey: “La reunion degli Smiths? Non è esclusa”

Dopo aver cantato di nuovo con gli Oasis, Morryssey non esclude una possibile reunion con gli Smiths. Il cantante ha infatti dichiarato che l’AEG Entertainment Group ha proposto sia a lui che a Marr di esibirsi di nuovo insieme, ma l’ex compagno di band non ha risposto. A quanto pare Marr ha ignorato l’invito:

“Nel giugno 2024 l’AEG Entertainment Group (un colosso mondiale dello sport e dell’intrattenimento) ha offerto sia a Morrissey che a Marr di andare in tour nel 2025 come Smiths. Morrissey ha detto sì, Marr ha ignorato l’offerta.”