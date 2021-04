Morrissey si è sfogato, in un lungo post sul suo sito web ufficiale, contro i Simpson. Secondo il cantante, infatti, il cartone animato avrebbe dato vita ad una parodia non gradita e giudicata “offensiva” nei suoi confronti. Ma capiamo bene cosa è successo.

L’episodio dei Simpson in questione – “Panic on the Streets of Springfield“, andato in onda domenica scorsa – vede Lisa innamorata di un musicista britannico vegano di nome Quilloughby (doppiato da Benedict Cumberbatch), che in precedenza era il leader di una band chiamata Snuffs.

Il personaggio appare per la prima volta come un amico immaginario di Lisa, influenzando il suo comportamento più cupo, e canta anche canzoni contraffatte (co-scritte da Bret McKenzie dei Flight of the Conchords) come “Hamburger Homicide” e “Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You) ). ” Quando Lisa vede il vero Quilloughby e gli Snuff in concerto, è allarmata nello scoprire che è uno xenofobo carnivoro.

Riferimenti che, secondo Morrissey, non sarebbero per nulla casuali. Dopo l’episodio, il manager dell’artista, Peter Katsis ha criticato i Simpson – tramite la pagina Facebook del cantautore – per “aver cercato di trarre vantaggio da polemiche a buon mercato e per aver esposto voci viziose”. Ha anche condannato la rappresentazione dello show di Quilloghby (che ha descritto come il “personaggio Morrissey”) come un “razzista, senza sottolineare alcun caso specifico”. Fox e The Simpsons non hanno replicato.

Sempre Katsis, a Rolling Stone, ha commentato:

“È divertente che nessuna delle storie parli delle false rappresentazioni o di ciò che hanno fatto i Simpson. I Simpson affermano che si tratti di un gruppo di diversi artisti, ovviamente quindi non li citiamo in giudizio. Quello di cui nessuno parla è quanto sia veramente offensivo. Il ragazzo è ancora un super vegano. Il suo credo nei diritti degli animali è ciò che lo ha portato a questo punto. “

Katsis ha detto che al momento non stanno pianificando un’azione legale, ma “sicuramente cercheranno delle opzioni”.

Nelle scorse ore, lo stesso Morrissey ha preso parola sulla questione: