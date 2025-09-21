Morgan, lo sfogo a “Ciao Maschio”: “Mengoni lo ho scoperto io. Se rinasco voglio essere Jovanotti (per fargli fare cose migliori)”

Morgan torna a far rumore. A “Ciao Maschio”, il programma di Nunzia De Girolamo in onda su Rai1 rivendica il ruolo di talent scout e alza subito il tiro su Marco Mengoni: “Marco Mengoni esiste perché l’ho scoperto io. Se non ci fossi stato io non esisterebbe” dice il cantante dei Bluvertigo ricordando di averlo prodotto lui a X Factor, portandolo alla vittoria.

Morgan su Marco Mengoni: “Nessuna riconoscenza”

Alla domanda sulla riconoscenza da parte del cantante la replica è secca: “Per niente”. Ma l’artista allarga il discorso: “Mengoni, Noemi, Michele Bravi: li ho lanciati tutti io. Erano ragazzi su cui nessuno avrebbe investito e io invece li ho capiti” facendoli esprimere al meglio.

Il cantautore descrive una condizione di isolamento professionale: “Sono marginalizzato da tutto il sistema, nonostante i successi che ho avuto”.

A sostegno porta un esempio recente: “Ho composto le musiche di un film che ha vinto 47 festival in tutto il mondo, da Los Angeles a Londra. Non ne ha parlato nessuno”.

Il film è Nado, un documentario diretto dall’italiano Daniele Farina che in effetti ha vinto moltissimi riconoscimenti: Los Angeles Film Festival, il Toronto Film Festival, due festival di New York, il Festival di Berlino e Londra solo per citarne alcuni.

Per Morgan il problema è strutturale: “Il sistema non è riconoscente. E spesso chi dovrebbe ringraziare non può farlo perché attorno ha gente che rema contro”.

Morgan, la stoccata a Jovanotti

Il passaggio più velenoso è su Lorenzo Cherubini: “Se rinasco voglio essere Jovanotti per fargli fare cose migliori. Con il suo pubblico potrebbe fare musica intelligente. Per altro è furbo, si schiera e non si schiera. Cavalca tutte le epoche. Si trasforma”.

Un attacco che tocca scelta estetica e posizionamento pubblico, oltre che il peso culturale dell’artista nel pop italiano.

Morgan 53 anni a dicembre, tre figlie, fondatore e leader dei Bluvertigo, ha pubblicato il suo ultimo singolo lo scorso anno, Rutti, pubblicato dalla Warner e anticipato al Festival del Primo Maggio. Ma il suo ultimo album risale ormai a cinque anni fa, Musica Seria. Cinque gli album da solista, due le colonne sonore, tre i dischi con i Bluvertigo di fatto in stasi ormai da molti anni.