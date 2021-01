Morgan pubblica su Instagram la versione completa de “Le Brutte Intenzioni” (ma la rimuove subito)

Ieri, un post di Morgan ha mandato in tilt il suo fanclub. “A 1500 commenti pubblicherò la versione integrale de Le Brutte Intenzioni“, si leggeva su Instagram. Tempo pochi minuti e i commenti sono diventati più di 2mila. Così il cantautore ha mantenuto la promessa e ha pubblicato l’audio della versione modificata di “Sincero“, registrata in studio. Purtroppo però il post è rimasto online soltanto per pochi minuti: sono pochissime le persone che sono riuscite ad ascoltare la canzone. Dopodiché, senza troppe spiegazioni, è stata rimossa dal cantante stesso ed è sparita nel nulla.

Al momento l’audio non si trova da nessuna parte (nessuno l’ha ricaricato sui social network), né sappiamo se verrà mai ricondiviso da Morgan. Su Twitter, intanto, la notizia è diventata di dominio pubblico. Ecco alcuni commenti:

“Morgan ha pubblicato (e rimosso dopo qualche minuto) la versione studio completa de “Le brutte intenzioni”Doppio punto esclamativoFaccina che piange urlando”. “No scusate ma io voglio sentire le brutte intenzioni di Morgan per intero! Perché lo ha cancellato? Faccina che piange urlando”. “Morgan che pubblica la versione intera di Le brutte intenzioni la maleducazione, HO SPUTATO UN BRONCO”.

Secondo quanto trapelato, uno dei versi della canzone dovrebbe essere: “Avremmo potuto cantare la canzone insieme invece di assecondare il sabotatore“. Il motivo dell’eliminazione (ma è soltanto un’ipotesi) potrebbe essere legato al copyright.