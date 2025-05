Morgan: età, dove vive, canzoni. La carriera e la vita privata del musicista

Morgan, dalla rivoluzione dei Bluvertigo ai progetti solisti, uno dei personaggi più controversi e affascinanti della musica italiana.

Marco Castoldi, in arte Morgan, è nato a Milano il 23 dicembre 1972, quindi oggi ha 52 anni. La sua è una carriera fatta di svolte improvvise, genialità indiscussa e una certa propensione a stare sempre in bilico tra arte pura e caos personale.

Un artista che, senza ombra di dubbio, non lascia mai indifferenti. La sua parabola musicale comincia con i Bluvertigo, band nata nei primi anni ’90 insieme ad Andrea Fumagalli, Sergio Carnevale e Livio Magnini. Con loro Morgan sperimenta un pop elettronico sofisticato, ispirato ai grandi del rock progressivo e della new wave, da Bowie ai Depeche Mode.

Morgan: carriera e vita privata spesso intrecciate

Album come Acidi e Basi e Metallo non Metallo non sono soltanto lavori musicali, ma manifesti estetici e culturali per una generazione che cercava nuovi linguaggi. Il progetto Bluvertigo si interrompe a fine anni ’90, salvo poi conoscere un ritorno intermittente negli anni successivi, ma è proprio da lì che Morgan spicca il volo come artista solista. Nel 2003 pubblica Canzoni dell’appartamento, un disco intimo, malinconico, che mostra la sua vena più cantautorale.

È un lavoro che segna la sua consacrazione anche come interprete raffinato, capace di ridare vita ai classici e allo stesso tempo scrivere con una penna tutta sua. In effetti, nel corso degli anni, Morgan ha saputo muoversi tra i repertori più diversi, da Bindi a Battiato, da Bach a Luigi Tenco, dimostrando un eclettismo che pochi possono vantare.

Parallelamente, si fa strada anche nel mondo televisivo. Diventa uno dei giudici più amati – e discussi – di X Factor, contribuendo al successo di artisti come Marco Mengoni e Michele Bravi. La sua presenza in TV è sempre stata divisiva: geniale per alcuni, insopportabile per altri. Ma anche in questo caso, Morgan è riuscito a fare del suo personaggio un’estensione coerente della sua arte, senza mai rinunciare a una certa aura di imprevedibilità.

La vita privata, dove vive oggi

La sua vita privata, peró, ha spesso avuto risvolti difficili. Dalla relazione con Asia Argento, da cui è nata la figlia Anna Lou, fino ai guai giudiziari legati a questioni economiche e dispute familiari, Morgan non ha mai nascosto le sue fragilità. I problemi con la giustizia, tra pignoramenti e accuse di mancati pagamenti, hanno più volte minacciato di offuscare la sua figura pubblica. Ma anche nei momenti più critici, ha sempre cercato di rispondere con la musica, tornando sul palco o pubblicando brani che sono spesso confessioni a cuore aperto.

Oggi vive in Brianza, in una casa-studio che è un vero e proprio tempio del disordine creativo. Tra strumenti musicali sparsi ovunque, quadri, libri e tastiere, Morgan continua a lavorare a nuovi progetti, spesso al di fuori delle logiche del mercato. È un outsider orgoglioso, un artista che, pur non godendo più della centralità mediatica di un tempo, conserva un seguito fedele e appassionato.

In un panorama musicale che tende sempre più all’omologazione, Morgan rappresenta ancora un’anomalia. Uno di quelli che fanno discutere, che sbagliano, ma che non smettono mai di cercare. E alla fine, forse è proprio questo che rende un artista davvero necessario.