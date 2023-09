More than a woman è una canzone dei Tavares, un gruppo americano di musica R&B, funk e soul composto da cinque fratelli capoverdiani-americani. Un altro loro successo è “Heaven Must Be Missing an Angel” uscito nel 1976.

“More Than a Woman” fu registrata dai Tavares nel 1977, e apparve anche nell’album della colonna sonora de “La febbre del sabato sera” Apparve anche nel loro disco del 1978 Future Bound. La loro versione si classificò al numero 32 della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti e al numero 7 della UK Singles Chart.

Originariamente il pezzo fu inciso dai Bee Gees, scritto da Barry, Robin e Maurice Gibb per la colonna sonora del film La febbre del sabato sera. Divenne una caratteristica regolare dei live set del gruppo dal 1977 fino alla morte di Maurice Gibb nel 2003.

A seguire testo e traduzione della canzone.

More than a woman, Significato, Ascolta la canzone

Solo adesso si sono resi conto della bellezza della ragazza che hanno di fronte. Lei è anche più di una donna e al suo fianco si può trovare la serenità assoluto ed è il massimo a cui poter aspirare.

Potete ascoltare il brano a seguire, in streaming:

Tavares, More than a woman, Testo della canzone

Girl, I’ve known you very well

I’ve seen you growin’ ev’ry day

I never really looked before

But now you take my breath away

Suddenly you’re in my life

Part of ev’ry thing I do

You got me working day and night

Just tryin’ to keep a hold on you

Here in your arms I found my paradise

My only chance for happiness

And if I lose you now, I think I would die

Oh, say you’ll always be my baby

We can make it shine

We can take forever just a minute at a time

*More than a woman

More than a woman to me baby

More than a woman

More than a woman to me

More than a woman

There are stories old and true

Of people so in love like you and me

And I can see myself, let history repeat itself

Reflecting how I feel for you

Thinkin’ ‘bout those people then

I know that in a thousand years

I’d fall in love with you again

This is the only way that we should fly

This is the only way to go

And if I lose your love, I know I would die

Oh, say you’ll always be my baby

We can make it shine

We can take forever just a minute at a time

Tavares, More than a woman, Traduzione della canzone

Ragazza, ti conosco molto bene

Ti ho vista crescere ogni giorno

Non ti avevo mai guardato prima

Ma ora mi togli il fiato

All’improvviso sei nella mia vita

Parte di ogni cosa che faccio

Mi hai fatto lavorare giorno e notte

Sto solo cercando di trattenerti

Qui tra le tue braccia ho trovato il mio paradiso

La mia unica possibilità di felicità

E se ti perdessi adesso, penso che morirei

Oh, dì che sarai sempre il mio tesoro

Possiamo farlo brillare

Possiamo impiegare un’eternità solo un minuto alla volta

Più di una donna

Più che una donna per me, tesoro

Più di una donna

Più di una donna per me

Più di una donna

Ci sono storie vecchie e vere

Di persone così innamorate come te e me

E posso vedere me stesso, lasciare che la storia si ripeta

Riflettendo quello che provo per te

Allora penso a quelle persone

Lo saprò tra mille anni

Mi innamorerei di nuovo di te

Questo è l’unico modo in cui dovremmo volare

Questa è l’unica strada da percorrere

E se perdo il tuo amore, so che morirei

Oh, dì che sarai sempre il mio tesoro

Possiamo farlo brillare

Possiamo impiegare un’eternità solo un minuto alla volta