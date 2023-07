I Morcheeba si esibiranno stasera, 26 luglio 2023, al Carroponte a Sesto San Giovanni (Milano). Nata come band elettronica inglese, si è formata a metà degli anni ’90 con la cantante Skye Edwards e i fratelli Paul e Ross Godfrey. Mescolano influenze dal trip hop, rock, folk rock e hanno prodotto dieci album dal 1995, due dei quali hanno raggiunto la top ten del Regno Unito. Edwards ha lasciato la band nel 2003, dopodiché i fratelli hanno usato un certo numero di cantanti prima che lei si unisse nuovamente nel 2009. Reclutano membri aggiuntivi per le loro esibizioni dal vivo e hanno fatto tournée a livello internazionale. Nel 2014 Paul Godfrey si è dimesso dalla band. Edwards e Ross Godfrey in seguito hanno formato Skye & Ross e hanno pubblicato un album omonimo nel settembre 2016.Il loro ultimo album in studio come Morcheeba, Blackest Blue, è stato pubblicato nel maggio 2021.

Qui sotto, a seguire, tutte le anticipazioni sul concerto di stasera, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Morcheeba, Carroponte, 26 luglio 2023, la scaletta del concerto

The Sea

Friction

Otherwise

Never an Easy Way

Enjoy the Ride

Oh Oh Yeah

Trigger Hippie

Get Along

Part of the Process

Blood Like Lemonade

The Moon (Irena Žilić cover)

Let Me See

Rome Wasn’t Built in a Day

Summertime (George Gershwin cover)

Blindfold

Morcheeba, Carroponte, 26 luglio 2023, biglietti del concerto

Il concerto dei Morcheeba a Carroponte è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 26 luglio 2023. L’apertura dei cancelli è prevista per le 19, il live -invece- inizierà alle 21.

Come arrivare al Carroponte a Sesto San Giovanni

Ecco tutte le informazioni su come raggiungere Carroponte, a Sesto San Giovanni, per il concerto dei Morcheeba:

In tram e bus: Si può arrivare con la metrotranvia (linea 31) o con il bus 727. Si trova a circa 10 minuti a piedi dalle fermate della metropolitana di Sesto Marelli e Sesto Rondò (Linea 1 Rossa) e Bignami (Linea 5 Lilla).

In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Sesto San Giovanni in piazza 1 Maggio. E’ collegata con le stazioni di Milano Lambrate e Milano Porta Garibaldi. Dalla stazione di Sesto, prendere la metro linea rossa per una fermata e scendere a Sesto Rondò.

Ecco, invece, le indicazioni se si arriva in auto:

Dall’autostrada A4 Torino­Venezia, uscita Sesto San Giovanni­Milano Viale Zara.

Dalla Tangenziale Est direzione nord: dopo l’uscita Gobba prendere la Tangenziale Nord per Como-Torino, prima uscita per Sesto Sud.

In zona è presente il parcheggio del Centro Commerciale di Viale Sarca (Centro Sarca), aperto fino all’una di notte.