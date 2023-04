A 25 anni è morto Moonbin, cantante, attore, ballerino e modello sudcoreano sotto l’etichetta di Fantagio. Era un membro del gruppo di ragazzi sudcoreani Astro e della sua sottounità Moonbin & Sanha. Il loro debutto , In-Out, è stato rilasciato il 14 settembre 2020. Ecco, come riportato da PopCrush, il comunicato che ha annunciato la scomparsa del giovane cantante:

“Ci scusiamo per la triste e straziante notizia. Il 19 aprile, il membro di ASTRO Moonbin ci ha lasciato improvvisamente per diventare una stella nel cielo. Anche se non possiamo paragonare il nostro dolore al dolore che provano le famiglie in lutto, perdendo un amato figlio e fratello, i membri di ASTRO, gli altri artisti di Fantagio, i dirigenti dell’azienda e i dipendenti piangono il defunto con grande tristezza e shock. È ancora più straziante consegnare questa notizia così all’improvviso ai fan che hanno supportato Moonbin e gli hanno inviato il loro amore. Abbiamo il cuore spezzato perché conosciamo i sentimenti del defunto, che ha sempre amato e pensato ai suoi fan più di chiunque altro”

L’agenzia ha anche chiesto al pubblico di “astenersi da segnalazioni speculative e malevole in modo che le famiglie in lutto, che si trovano in uno stato di grande tristezza e dolore per l’improvvisa notizia, possano onorare il defunto.

Il prossimo impegno di Moonbin era il Dream Concert a Busan il 27 maggio sembro del duo “Moonbin & Sanha”.

Gli Astro hanno fatto il loro debutto nel 2016 con il loro EP Spring Up, per il quale hanno ricevuto un buon riscontro da parte della critica. Il gruppo originale è composto da sei membri, hanno pubblicato tre album, tra cui Drive to the Starry Road del 2022. Con il singolo di successo “Candy Sugar Pop”, l’album ha raggiunto il primo posto nella Circle Chart coreana.

La sorella di Moon bin, Moon Sua, è un membro del gruppo femminile della Corea del Sud, Billlie.

Una causa ufficiale della morte deve ancora essere annunciata, ma i funzionari locali -come riportato dal New York Post– hanno detto a Yonhap News TV che è stato trovato morto intorno alle 20:10. ora locale dal suo manager nella sua casa di Gangnam-gu, Seoul, dopo che, secondo quanto riferito, non si è presentato alle prove:

“Sembra che Moonbin si sia tolto la vita. Attualmente stiamo discutendo la possibilità di un’autopsia per determinare la causa precisa della morte.”