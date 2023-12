Moneylove è un brano di Massimo Pericolo con il featuring di Emis Killa, tratto dall’album di inediti “Le cose cambiano“, uscito venerdì 1 dicembre 2023.

Massimo Pericolo ed Emis Killa, Moneylove, Significato, Ascolta la canzone

La canzone inizia con l’ammissione di un sentimento assente nel protagonista. Se lei è affezionata e gli scrive ogni notte, lui “non cuore non ha niente, solo amore per il denaro”. C’è il contrasto tra l’amore per i soldi e il rifiuto di essere visto come una star (“Uno come me segue i soldi, no i sogni, Vivo ma a metà, odio essere una star”). E proprio questa sua ‘ossessione’ per i soldi, può diventare anche un punto debole (“I soldi che ho sono la mia libertà, ma quelli che inseguo la mia schiavitù (Ah)”).

Clicca qui per ascoltare “Moneylove” e per vedere il visual video della canzone.

Massimo Pericolo ed Emis Killa, Moneylove, Testo della canzone

Yo, lil’ bih, it’s NKO on beat

Ho il culo sopra una Rolls e se l’inferno è low cost

Non seppellitemi coi soldi quando morirò

Non mi affeziono da un tot e lei mi scrive ogni notte

Ma nel cuore non ho niente, ho solo money love

Potrei passare una notte con tutte, ma voglio passare la vita con te

Potrei comprare anche tutto Foot Locker, ma metterei sempre le stesse TN

Se i soldi sono il nuovo dio, di sicuro non sono suo figlio

Perché, quando ero piccolo io, il mio tesoro era solo un amico

Sorrido, ma come un clown (Ahah), terapia quando torno in down

Mi hanno spostato alla business class, ma ‘sto volo sta precipitando

Ti concentri su quello che ho (Ho), ti dimentichi quello che è (È)

So che vorresti essere dove sto, ma non vorresti mai essere me

Sono triste da giorni, ma non so il perché

Uno come me segue i soldi, no i sogni

Vivo ma a metà, odio essere una star

Ho il culo sopra una Rolls e se l’inferno è low cost

Non seppellitemi coi soldi quando morirò

Non mi affeziono da un tot e lei mi scrive ogni notte

Ma nel cuore non ho niente, ho solo money love

Ah

Il suono dei soldi mi culla, vado a dormire col volume su (Ding)

So che non valgono nulla, ma aiutano quando quel nulla sei tu

Sono incastrato a metà e ora non so come uscire dal loop (No)

I soldi che ho sono la mia libertà, ma quelli che inseguo la mia schiavitù (Ah)

Se li vuoi mostrare, fallo con cautela (Huh)

Fin quando è biz non c’è parentela (No)

Potremo stare su una Lambo, eppure siamo su un TMAX a candela

Il denaro non cambia, rivela, di ogni uomo mi racconta tanto

Da come appari capisco se ce l’hai, da come parli capisco da quanto (Eh)

Sono triste da giorni, ma non so il perché

Uno come me segue i soldi, no i sogni

Vivo ma a metà, odio essere una star

Ho il culo sopra una Rolls e se l’inferno è low cost

Non seppellitemi coi soldi quando morirò

Non mi affeziono da un tot e lei mi scrive ogni notte

Ma nel cuore non ho niente, ho solo money love

Ho solo money love, ho solo money love

Ho solo money love, ho solo money love

Fin quando morirò, fin quando morirò

Fin quando morirò, fin quando morirò

Sbagliando rotta ho perso di vista

Quello che conta, ma tanto ormai

Anche stavolta è l’ultima volta

E da ‘sta giostra non scendo mai