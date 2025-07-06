Money Road, due concorrenti esclusi dal montepremi finale: lacrime e delusione

La prima edizione di Money Road si è conclusa con esito positivo. Il nuovo reality di Sky ha riscosso il consenso del pubblico e Fabio Caressa ha superato la prova conduzione. I 12 concorrenti in gara, hanno trascorso 12 giorni nella giungla malese, hanno affrontato prove difficili che li hanno messi a dura prova. Tra trekking impegnativi, alte temperature, umidità oltre la soglia di sopportazione, i partecipanti hanno ceduto a diverse tentazioni, che hanno incontrato nel loro percorso.

Tentazioni che hanno ridotto il montepremi finale. Il gruppo è partito con un ammontare di 300.000 euro che si è ridotto a 180.000 alla fine dell’esperienza. Nella Compagnia c’è chi ha ceduto alle tentazioni spendendo diversi soldi a discapito del gruppo e chi invece ha preferito rinunciare ai tanti agi offerti per preservare il capitale. Questo ha dato vita a diverse divisioni e ad alcuni contrasti tra alcuni membri del gruppo. Danielle, sportiva e carattere determinato, non ha ceduto a tentazioni come l’aperitivo o la spa, ma si concentrata sul gioco e sulla sfida, certa di poterla superare.

A sostenerla in questa scelta Alvise che ha puntato ad arrivare alla fine certo di arrivare ad una suddivisione equa del capitale tra tutti i concorrenti. La puntata conclusiva tuttavia non è stata priva di colpi di scena e le dinamiche del reality hanno messo i partecipanti davanti ad una scelta che ha creato più di un disagio e contrasto. Dopo aver salvato Yaser dall’eliminazione, e aver pagato ben 12 mila euro per farlo rientrare, il concorrente ha riservato ai suoi compagni una sorpresa inaspettata e così anche Grazia.

Money Road, Yaser e Grazie hanno pensato a se stessi: la reazione del gruppo

La finale di Money Road ha sorpreso tutti i telespettatori che si sono appassionati al neo reality. Nella fase di divisione del montepremi non tutti hanno avuto la loro parte. Due concorrenti, in seguito ad una serie di dinamiche e scelte, sono rimasti a bocca asciutta. La quota spettante era di 14.525 euro a testa, ma al bancomat i singoli potevano scegliere di prendere l’importo stabilito o il doppio. L’opzione dei 29.050 euro avrebbe sottratto ad altri la propria quota.

Francesco, leader in carica, ha dato via ad una catena che ha creato alcune tensioni. Yaser e Grazia hanno pensato a se stessi e hanno prelevato il doppio della loro quota, sottraendo la parte di due concorrenti. Danielle e Alvise sono arrivati alla fine della catena e hanno lasciato Money Road senza soldi, a parte l’importo conquistato durante il programma. La giovane atleta non ha trattenuto le lacrime, delusa dal comportamento egoistico dei suoi compagni. Anche Alvise è rimasto senza parole.

Quanto hanno vinto i concorrenti: tutti gli importi

La prova di Money Road non è stata facile. I 12 concorrenti, inizialmente sconosciuti, hanno affrontato diverse prove e hanno avuto atteggiamenti a volte opposti davanti alle vari tentazioni. Alcuni hanno anche cercato di creare un legame, che alla fine non si è rivelato sincero. I concorrenti hanno vinto importi diversi: Yaser e Grazia 31.050 euro, i due hanno prelevato il doppio della quota spettante.

C’è chi ha preso 23.525 euro e chi 16.525 euro. Gli altri hanno portato a casa i 14.525 euro definiti dalla divisione del montepremi a disposizione. Penalizzati dal gruppo Danielle che è stata privata della sua quota e ha vinto 8 mila euro e Alvise che ha lasciato il reality con soli 2000 euro.