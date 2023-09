Sarà la cornice dell’Arena di Verona ad accogliere l’ultima data, il gran finale, del tour con l’Orchestra dei Modà, in programma stasera, 28 settembre 2023. Un concerto di pop-rock sinfonico, che spazia dalle sonorità dell’orchestra a quelle di una poderosa band rock.

Questo speciale tour con l’Orchestra, esperienza che la band ha provato per la prima volta proprio all’Arena di Verona nel 2012 e che ha voluto portare live in giro per l’Italia in occasione di questo importante anno di festeggiamenti, è partito dopo la partecipazione della band all’ultima edizione del Festival di Sanremo dove la band i di Kekko Silvestre ha presentato al pubblico il singolo inedito “Lasciami”, una canzone molto importante per Silvestre e che ha dato grosse soddisfazioni alla band.

La band festeggia quest’anno i vent’anni di storia (2003 – 2023) e i molti traguardi raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). I Modà, infatti, hanno ottenuto in carriera 1 disco di diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e a tutto questo si aggiunge poi un lungo elenco di palazzetti e stadi Sold out in tutta Italia.

Ma non è tutto. Il 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “Gioia”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

Prossimamente la band rilascerà anche il nuovo singolo, “Il foglietto col tuo nome“, rinviato dal 29 settembre, data inizialmente prevista per l’uscita.

Modà, Arena di Verona, 28 settembre 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del tour dei Modà che, questa sera, essendo il gran finale, potrà prevedere modifiche o aggiunte di brani. Il concerto inizierà alle 21.

Gioia

Quelli come me

Non ti mancherà mai il mare

Quel sorriso in volto

Per una notte insieme

In tutto l’universo

Scusami

Nuvole di rock

Cuore e vento

Salvami

Medley acustico

Stella cadente

Lasciami

Tappeto di fragole

Arriverà

La notte

Come un pittore

Viva i romantici

Modà, Arena di Verona, 28 settembre 2023, info biglietti

Sono disponibili ancora alcune tipologie di biglietti per il concerto dei Modà all’Arena di Verona. Si parte dai 39 euro per la Gradinata Numerata Cat 3 fino ai 79 euro per il Palco Reale. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.