Mina, il nuovo album in arrivo: svelato il rimpianto più grande della Tigre di Cremona

Dilettevoli Eccedenze è il titolo del nuovo album di Mina, che uscirà il prossimo Novembre. L’iconica artista è lontana dalle scene ormai da 40 anni, ma non ha abbandonato la musica. Ha continuato a cantare e ad aggiornarsi sui nuovi artisti, tanto che in alcune occasioni ha espresso il desiderio di collaborare con loro. Ottantacinque anni di vita e settanta di carriera, Mina è ancora oggi considerata una voce unica, che come dice il figlio Massimiliano Pani, che anche il suo produttore con “il tempo migliora”.

Nel nuovo album Mina ha voluto dare spazio ai lati B e le canzoni di altri che avrebbero meritato più fortuna, l’artista è infatti convinta che molti brani non sono stati compresi totalmente dal pubblico. Pani ha rilasciato un’interessante intervista a Il Corriere della sera dove ha parlato della madre, dei suoi successi e anche di alcuni rimpianti. Il produttore discografico ha ricordato la stima e i complimenti ricevuti dalla madre da grandi artisti come Celine Dion e ancora prima da Louis Armstrong,e Liza Minnelli che l’ha definita “divina”.

Pani ha poi sottolineato quanto ampia sia la cultura musicale di Mina: “Lei non canta solo. Ha una cultura musicale immensa, dalla lirica al jazz, dalla bossanova alle canzoni napoletane, divora tutto e si appassiona di tutto, ancora oggi. Da sempre è il miglior direttore artistico in circolazione”. Mina è ancora oggi un punto di riferimento per le nuove generazioni, che la ritengono un’artista moderna e sempre avanti rispetto al contemporaneo: “Ogni anno mia madre ascolta più di tremila provini che le vengono inviati da artisti celebri o sconosciuti, non importa. Lei ascolta tutto. Ma non bada all’importanza del mittente, quello che conta per lei è solo la canzone”.

Mina, ecco qual è il suo rimpianto più grande

Volto di una televisione appena nata, conduttrice eclettica e artista versatile, Mina vanta una carriera affine a poche altre artiste. Ha anche conquistato il gossip a causa della sua relazione con un uomo sposato, che all’epoca la portò ad attirare critiche e giudizi negativi. Mina ha sfidato i dicta di una società rigida e severa, ma non si è mai fatta condizionare anche quando le sue scelte sono apparse impopolari. Artisticamente si è conquistata la stima di grandi voci come quella di Pavarotti, che in più occasioni hanno espresso il desiderio di duettare con lei.

Inoltre ha ricevuto diverse offerte da oltre oceano a cui ha detto no. Non tutti sanno che il suo più grande rammarico non è quello di non aver accettato l’invito di Frank Sinatra di cantare con lui al Madison Square Garden, ma di aver rifiutato la parte di Kay Adams, la moglie di Michael Corleone, offerta per Il padrino da Francis Ford Coppola, ruolo che fu poi interpretato da Diane Keaton.

Pani: “Dilettevoli eccedenze sarà un lavoro ricco di eccellenze”

Massimiliano Pani è fiero della sua rigidità sul lavoro, nonostante abbia avuto due genitori estrosi e spesso fuori dagli schemi, il suo modo di fare è controllato e qualcuno lo ha definito troppo svizzero. Il 62enne è soddisfatto delle sue scelte professionali, diverse da quelle del padre della madre: “È stato un confronto impossibile con dei fuoriclasse. Mio padre era un grande attore di teatro dal carattere fortissimo, Mina… era Mina: una battaglia persa. Questo mi ha regalato però tranquillità e la voglia di svolgere il mio lavoro nel modo migliore possibile.”

Pani ha poi elogiato Dilettevoli Eccedenze: “Nel disco saranno presenti protagonisti del jazz come Danilo Rea, Alfredo Golino, Massimo Moriconi, Ugo Bongianni, Luca Meneghello, Gabriele Comeglio. Alla fine però sarà proprio lei a scegliere le tracce che finiranno sul disco. Il suo forte è che non ha un genere, li ha tutti.”