Miley Cyrus confessa: ‘Ecco come ingannavo la mia commercialista ai tempi della droga

Una rivelazione intima e commovente quella di Miley Cyrus, che ha parlato senza peli sulla lingua di una parte buia del suo passato

Miley Cyrus ha deciso di aprirsi senza filtri, raccontando un capitolo oscuro della sua vita durante la sua partecipazione al podcast The Ringer’s Every Single Album. La popstar autrice di Flowers ha parlato apertamente del periodo difficile che ha attraversato durante il lancio del suo quinto album Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), quando le droghe e l’alcol facevano parte della sua routine quotisiana.

All’epoca, mentre era in tour con la sua band, Miley si trovava ad affrontare una spirale autodistruttiva che comprendeva un consumo eccessivo di sostanze. Uno degli aneddoti più rivelatori riguarda i suoi tentativi di mascherare i soldi spesi per l’acquisto di droghe, che lei ha rivelato senza peli sulla lingua.

La confessione di Miley Cyrus

“Nascondevo i soldi spesi per le droghe alla mia commercialista: li facevo rientrare sotto la voce “abiti vintage”. Oggi la sobrietà è il mio Dio”, ha rivelato la cantante. Nonostante gli sforzi per giustificare le spese, la commercialista comincò a insospettirsi ma Miley trovava sempre una scusa plausibile per ogni transazione.

Guardando indietro la cantante non nasconde la sua gratitudine per essere riuscita a superare quel periodo buio, che naturalmente rappresentava un grande scoglio da superare per lei. “Sono così felice di essere sopravvissuta a quel periodo”, ha detto Miley. “Di certo non consiglierei a nessun altro di spingersi così oltre, ma per il il fatto di essere riuscita a superare quel periodo… sono davvero felice di averlo vissuto”.

La consapevolezza di essere uscita da quella fase difficile della sua vita la rende oggi una donna più forte e consapevole. In altre occasioni, come nella recente intervista a Zane Lowe su Apple Music, Miley ha spiegato quanto la sua vita sia cambaita da quando ha deciso di abbandonare alcol e droghe, soprattutto marijuana. Un cambiamento radicale che ha influito sia sulla qualità della sua vita che sulla sua carriera musicale, oggi più florida che mai.

La cantante ha descritto la sobrietà come una vera e propria salvezza dopo anni di grandi difficoltà e lotta interiore. “La sobrietà è come il mio Dio. Ne ho bisogno, ha cambiato tutta la mia vita”. Oggi Miley è concentrata sulla sua musica ma anche una vita sana, fatta di allenamenti quotidiani (una delle sue passioni più grandi) e di un amore felice con il fidanzato Maxx Morando.

Insomma, la popstar ha trovato un nuovo equilibrio che le consente di concentrarsi su se stessa e sul suo lavoro, senza essere sopraffatta da vecchie abitudini distruttuve.