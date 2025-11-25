Milano premia i Digital Noises Awards, la musica che arriva dalla rete

Milano ha fatto da cornice ai Digital Noises Awards, l’evento inserito nel calendario della Milano Music Week 2025 e promosso dalla società di publishing Digital Noises, fondata da Giuseppe Fisicaro, andato in scena presso lo Spazio Teatro 89 a Milano.

A Milano i Digital Noises Awards

L’iniziativa ha celebrato le eccellenze del panorama musicale e digitale contemporaneo, mettendo in dialogo professionisti e artisti del settore. Nel corso della serata, si sono alternati sul palco numerosi ospiti di rilievo, che hanno condiviso esperienze e visioni legate alle diverse anime dell’industria: dal booking al management, fino all’emergere di nuovi talenti e format audio sperimentali.

La serata ha visto la premiazione di alcune tra le realtà e le figure più significative del settore: dal rapper Grido a Moreno, Paolo Vallesi, Francesco Venuto (booking agent – Barkely Arts), fino al podcast di successo “Meravigliosamente Podcast” di Lorenzo Casadei.

La diffusione di musica e artisti sul digitale

Digital Noises nasce con una visione chiara: creare valore attraverso il digitale, unendo creatività, tecnologia e strategia. Nel tempo ha sviluppato una presenza internazionale e si è distinta per la capacità di anticipare le trasformazioni del mercato, offrendo soluzioni personalizzate, innovative e sostenibili. Il suo modus operandi poggia su tre pilastri: innovazione continua, cultura digitale e responsabilità, intesa come impegno a usare il digitale per un impatto positivo e duraturo.

“Tutte le opportunità del digitale”

Fondatore e CEO di Digital Noises è Giuseppe Fisicaro che sottolinea con grande soddisfazione il risultato dell’evento: “È stata un’edizione straordinaria, sotto ogni punto di vista. I Digital Noises Awards alla Milano Music Week 2025 hanno rappresentato un momento di grande visibilità e confronto per realtà come la nostra, che lavorano ogni giorno per innovare l’ecosistema musicale e digitale. L’evento ha messo davvero in luce i progetti più interessanti del panorama attuale, offrendo spazio non solo ai risultati concreti, ma anche alle visioni e alle strategie che stanno cambiando il modo di intendere la musica, la content creation e le opportunità offerte dal digitale”.

Per il mondo della musica digitale è un momento di crescita straordinario: “Per noi è stato un riconoscimento importante del lavoro svolto negli ultimi mesi e della crescita che stiamo vivendo, soprattutto in termini di espansione internazionale e sviluppo di nuovi modelli di monetizzazione per artisti e creator. La risposta del pubblico e degli addetti ai lavori è stata entusiasmante: abbiamo ricevuto feedback preziosi, creato nuove connessioni e consolidato collaborazioni già attive. Uscire da questa edizione con tanta energia e nuove prospettive è sicuramente il risultato più grande. Un’esperienza di grande valore, che non solo celebra ciò che è stato fatto, ma spinge a continuare a innovare con ancora più determinazione”.

Digital Noises Awards: i premiati del 2025

Tra i suoi casi di successo, la realtà ha curato e ottimizzato la presenza su YouTube di artisti come Umberto Tozzi, Raf, Gianluca Grignani, Marco Masini e Mario Venuti, e ha collaborato con Warner Music Italia alla valorizzazione di cataloghi storici di icone della musica italiana.

Best YouTube Music Channel – MORENO

Best YouTube Entertainment Channel – SOFIA VALLERI

Best Artist Booking – FRANCESCO VENUTO

Best R&B Project – CRISTINA LIZZUL

Best Electronic Project – KOMBAT KID & LEONAR

Best Kids Project – NADIA FISICARO E ALESSIA STELLA

Best Single – CABRIO FEAT IL CILE

Best Dance Label – GIACOMO MAIOLINI

Best Rock Project – AVE RICO

Best Album – GRIDO

Best Classical Project – MUSITALIA

Best Career – PAOLO VALLESI

Best Podcast – LORENZO CASADEI

Best Pop Project – SAITTA