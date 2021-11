Milano Music Week parte oggi, 22 novembre 2021, con una serie di eventi e incontri incentrati, ovviamente, sul mondo della musica. A seguire, vi riportiamo alcuni degli eventi principali in calendario nella giornata di oggi.

Come riportato dal sito ufficiale (clicca qui), alle 17.30, all’Apollo di Milano (via Giosù Borsi 9/2), si terrà l’evento Loredana Bertè, MMW incontra, organizzato dalla Warner Music. Sarà possibile seguirlo prenotando un posto oppure in streaming sul sito ufficiale di Milano Music Week.

Dietro ogni opera musicale c’è una storia, per un artista ogni canzone è un pezzo della propria vita e quando si finisce di lavorare a un disco nuovo non si vede l’ora di poterlo raccontare al pubblico. Anche in questa edizione Milano Music Week offre la possibilità d’incontrare da vicino artisti per sentirli parlare della loro musica negli appuntamenti di “Milano Music Week Incontra”. Sarà possibile prenotare assistere all’incontro in streaming sul sito www.milanomusicweek.it

Alle 18, 30, invece, si terrà il talk “Prima e dopo la pandemia” con Albi Scotti, Cristina Lazic e Stefano Astore. Qui sotto le info:

Cosa significa andare a ballare oggi? Che conseguenze ha avuto la pandemia sull’industria del clubbing e il proprio pubblico? Come hanno vissuto gli artisti questo lungo periodo di insicurezza? Insieme a tre ospiti d’eccezione, Albi Scotti – head of content di DJ Mag Italia, DJ, producer, content creator – Cristina Lazic – DJ/Producer – e Stefano Astore – Direttore Artistico di Magazzini Generali e Managing Director, Comunicazione ed Eventi per Club Nation Agency – si discuterà dei cambiamenti percepiti alla riapertura dei club dopo i 18 mesi di stop forzato e di come la situazione abbia portato gli addetti ai lavori a riflettere sugli errori commessi prima della chiusura, stimolando molti a considerare alcuni cambiamenti di rotta.

Alle 21, in replica e solo in streaming, si potrà ascoltare Vasco Rossi, sempre per la rassegna MMW Incontra. Appuntamento per la replica a partire dalle 21, sempre sul sito ufficiale di Milano Music Week.

Alle 21,30, solamente in streaming, ci sarà l’evento Peter e Anna Gabriel, MMW Incontra, organizzato da Radio Capital.