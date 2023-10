Mil Veces è il quarto singolo ufficiale di Anitta che anticipa l’album “Funk Generation“, la cui uscita è prevista nel 2024. Prodotto da Márcio Arantes, DJ Gabriel do Borel & JULiA LEWiS, il brano vede la partecipazione di Damiano David dei Maneskin nel video ufficiale. Potete vederlo qui sotto, insieme a testo e traduzione della canzone.

Mil Veces, Significato, video, ascolta la canzone

Il brano esprime il desiderio di lei di volere l’altro -nel video raffigurato da Damiano David- anche mille volte. La voglia nei confronti di lui è incontrollabile e la passione non sa essere frenata in alcun modo da entrambi.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Mil Veces” di Anitta (con Damiano David)

Anitta, Mil Veces, Testo della canzone

Ooh, ooh

Ooh, ooh

Quiero darte, darte

Pero e’ prohibido, lo sé

Ya lo hemo’ hecho mil vece’

Mil vece’, mil, mil vece’

Voy a darte (Darte), darte (Darte)

Pero e’ prohibido (Yeah, yeah), lo sé (Yeah, yeah)

Ya lo hemo’ hecho mil vece’ (Yeah, yeah)

En mi mente, pero hoy e’ diferente

Mil, mil vece’, mil, mil ve—

Mil, mil vece’, mil, mil ve—

Mil, mil vece’, mil, mil ve—

Mil, mil vece’, mil, mil vece’

Duro, duro, dur-dur—

Dámelo duro, duro

Dame, dame, dame (Fala aí)

Duro, duro, duro

Dame, dame duro, duro (Fala aí, fala aí)

Duro, duro

Dame, dame duro

Dame duro, duro

Dame, dame, dame (Fala aí)

Duro, duro, duro

Dámelo duro, duro (Fala aí)

Quiero darte, darte

Pero e’ prohibido, lo sé

Ya lo hemo’ hecho (Hecho) mil vece’

Mil vece’, mil, mil vece’

Sé que te gusta que somo’ así (Así)

No’ vemo’, lo hacemo’, lowkey (Lowkey)

Y si no’ llegamo’ a dar (Na-na)

De mi cuarto no vamo’ a salir (Na-na)

No le pongamo’ condicione’

Y ¿si cambiamo’ posicione’?

Tenemo’ mala’ intencione’

Yo tengo gana’ de ti

Mil, mil vece’, mil, mil ve—

Mil, mil vece’, mil, mil ve— (Eh-eh)

Mil, mil vece’, mil, mil ve—

Mil, mil vece’, mil, mil vece’

Mil, mil vece’, mil, mil ve—

Yo tengo gana’ de ti

Mil, mil vece’, mil, mil ve—

Yeah, oh, yeah

Mil, mil vece’, mil, mil ve—

Yo tengo gana’ de ti

Mil, mil vece’, mil, mil ve—

Whoa

Mil ve-ve-ve—, mil ve-ve-ve—, mil ve-ve-ve-vece’

Mil ve-ve-ve—, mil ve-ve-ve—, mil ve-ve-ve-ve— (Ooh)

Mil ve-ve-ve—, mil ve-ve-ve—, mil ve-ve-ve-vece’

Mil ve-ve-ve-vece’

Anitta, Mil Veces, Traduzione della canzone

Ooh ooh

Ooh ooh

Voglio dartelo, dartelo

Ma è proibito, lo so

Lo abbiamo già fatto mille volte

Mille volte, mille, mille volte

Ho intenzione di darti (darti), darti (darti)

Ma è proibito (Sì, sì), lo so (Sì, sì)

L’abbiamo fatto mille volte (Sì, sì)

Nella mia mente, ma oggi è diverso

Mille, mille volte, mille, mille vol…

Mille, mille volte, mille, mille vol..

Mille, mille volte, mille, mille vol…

Mille, mille volte, mille, mille volte

Duro, duro, ar-har—

Datemelo forte, forte

Dammelo, dammelo, dammelo (parla ad alta voce)

Duro, duro, duro

Dammelo, dammelo forte, forte (parla, parla)

Duro, duro

Dammelo, dammelo forte

Datemelo forte, forte

Dammelo, dammelo, dammelo (parla ad alta voce)

Duro, duro, duro

Dammelo forte, forte (parla)

Voglio dartelo, dartelo

Ma è proibito, lo so

L’abbiamo già fatto (fatto) mille volte

Mille volte, mille, mille volte

So che ti piace, siamo così (così)

Ci vediamo, lo facciamo,

E se riusciamo ad amare (Na-na)

Dalla mia stanza non usciremo (Na-na)

Non mettiamo condizioni

E se cambiamo posizione?

Abbiamo cattive intenzioni

Ho voglia di te

Mille, mille volte, mille, mille vo…

Mille, mille volte, mille, mille vo… (Eh-eh)

Mille, mille volte, mille, mille vo…

Mille, mille volte, mille, mille volte

Mille, mille volte, mille, mille ti—

Ho voglia di te

Mille, mille volte, mille, mille ti—

Sì, oh, sì

Mille, mille volte, mille, mille ti—

Ho voglia di te

Mille, mille volte, mille, mille ti—

Ehi

Mille ti-ti-ti—, mille ti-ti-ti—, mille volte

Mille ti-ti-ti—, mille ti-ti-ti—, mille (Ooh)

Mille ti-ti-ti—, mille ti-ti-ti—, mille volte

Mille volte