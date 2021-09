E’ scomparso a 96 anni, Mikis Theodorakis, compositore e musicista greco diventato celebre grazie al binomio della sua tradizione artistica contaminata da una visione moderna e attuale. Celebre la creazione della colonna sonora del film “Zorba il greco” con la sua sirtaki. Divenne talmente popolare e famosa in tutto il mondo da essere considerata una danza tradizionale. Ma è un errore poiché fu proprio Mikis Theodorakis a idearla e comporla per la prima volta.

Oltre al Sirtaki, nel 1965, in Italia, rimane al primo posto della classifica per un mese. Collabora per altre colonne sonore importanti come “Z – L’orgia del potere” o “Serpico”, cult movie di Sidney Lumet del 1973.

In Italia, poi, collabora con artiste di spiccata fama come Iva Zanicchi o Milva. Per la prima, scrive i pezzi del disco “Caro Theodorakis… Iva“. Era il quinto lavoro della cantante, uscì nel 1970 e il successo fu tale che, a fine anno, risultò essere il decimo album più venduto. A trainare il boom del disco fu il brano “Un fiume amaro“. Per Milva, invece, scrisse il pezzo “Come spiegarti“.

Alla notizia della scomparsa di Mikis Theodorakis, Iva Zanicchi ha voluto condividere un video ricordo, accompagnato da parole d’affetto nei confronti del compositore e musicista:

Ci lascia Mikis Theodorakis Un grande autore e musicista, per me ha scritto grandi canzoni, la più importante “Fiume amaro”, ha venduto più di un milione di dischi… veri! potete sentirla in sottofondo ❤️ Grazie Mikis per quello che hai scritto e hai fatto per me… ciao! 😘