Mika riparte da Immortal Love: il nuovo singolo apre l’era di Hyperlove

Con Immortal Love Mika torna a parlare il linguaggio che gli è più congeniale: quello delle emozioni dirette, senza filtri, affidate a una melodia capace di colpire subito e restare a lungo. Il nuovo singolo, pubblicato oggi – 12 dicembre – rappresenta molto più di un semplice antipasto discografico: è la dichiarazione d’intenti di una fase creativa che guarda alla sostanza del sentimento e alla sua capacità di attraversare il tempo.

Mika, il futuro è Hyperlove

Dopo le vibrazioni più dinamiche di Modern Times, l’artista anglo-libanese sceglie un registro più intimo, guidato dal pianoforte e da una scrittura che mette al centro il concetto di amore come energia permanente.

Nel brano Immortal Love, Mika intreccia teatralità e delicatezza, costruendo un paesaggio sonoro in cui il pop diventa veicolo emotivo. Immortal Love nasce anche da un’ispirazione personale: la presenza del suo golden retriever, compagno fedele da quindici anni, diventa simbolo di quell’amore silenzioso e costante che non chiede nulla in cambio. La voce si muove tra confessione e carezza, mentre la produzione alterna suoni analogici e suggestioni elettroniche con naturale equilibrio, restituendo un senso di calore e nostalgia.

Hyperlove, tra analogico e pop elettronico

Il singolo apre ufficialmente le porte a Hyperlove, il nuovo album di Mika in uscita il 23 gennaio 2026. Il progetto esplora la tensione tra il mondo digitale e la fragilità dei sentimenti umani, un contrasto che l’artista descrive come una sorta di elettricità emotiva. Il pianoforte torna a essere la bussola creativa attorno a cui si sviluppano brani che alternano vulnerabilità ed euforia, grinta e desiderio.

Hyperlove promette di essere un disco stratificato, capace di fondere l’imperfezione del suono analogico con l’energia del pop elettronico contemporaneo.

Il ritorno dal vivo e una carriera in continua evoluzione

L’uscita di Immortal Love fa anche da preludio allo Spinning Out Tour, che porterà Mika nelle principali città europee nei primi mesi del 2026. Due le date italiane già annunciate: il 2 marzo all’Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo alle OGR di Torino, prima di proseguire in Nord America. Con oltre venti milioni di dischi venduti e una carriera che unisce musica e televisione, Mika continua a reinventarsi senza perdere la propria identità, confermandosi una delle voci più riconoscibili e libere del pop internazionale.