L’artista ha chiesto ai suoi fan di non lasciarsi andare alle speculazioni, soprattutto dopo che alcuni giornali avevano detto che avrebbe lasciato il Paese, dove risiede ormai da cinque anni. “Mi dispiace molto deludervi, eccomi qui e qui rimarrò ad affrontare qualsiasi cosa, nel Paese più ospitale del pianeta. Continuiamo”, ha sentenziato.

I malfattori avrebbero sorpreso Bosé nel piano terra della casa, mentre i suoi figli erano in quelli superiori. Dopo lo avrebbero rinchiuso in una stanza insieme ai figli e alle collaboratrici domestiche. Hanno portato via anche gioielli, contanti, oltre a un Suv con cui sono fuggiti.

Finora le autorità di Città del Messico non si sono pronunciate sulla questione anche se, stando a quanto raccontano alcuni mass media, il cantante non avrebbe sporto denuncia in seguito all’aggressione.

Classe 1956, originario di Panama, Miguel Bosé é probabilmente il cantante spagnolo più famoso al mondo. Il suo ultimo album è Amo, pubblicato nel 2015. Nel 2004 ha condotto per Italia 1 uno dei primi talent show della televisione italiana, Operazione Trionfo, in realtà non un grande successo negli ascolti (a vincerlo fu Bruno Cuomo). Nel 2011 è diventato padre di due gemelli, Diego e Tadeo, avuti con la gestazione per altri.