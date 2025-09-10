Michelle Bertolini: età, modella, studi e lavoro, profilo Instagram. Tutto sulla moglie di Ignazio Boschetto

Michelle Bertolini: chi è e cosa fa nella vita la moglie di Ignazio Boschetto.

Curiosità sulla vita privata e la carriera della moglie del cantante de Il Volo, Ignazio Boschetto, Michelle Bertolini.

Nel cuore del Venezuela si è celebrata una storia d’amore che ha conquistato i riflettori internazionali. Il 12 settembre 2024, Ignazio Boschetto, membro del celebre trio Il Volo, ha sposato la sua compagna, Michelle Bertolini, in una cerimonia civile circondata dall’affetto di familiari e amici.

Nella giornata di ieri è stata annunciata l’arrivo del primogenito della coppia. In un post pubblicato sugli account social dei due è apparso uno scatto con la scritta: “Benvenuto Gabriele”.

Michelle Bertolini: dal tennis agli affari, il profilo della moglie di Ignazio Boschetto

Nata il 15 giugno 1994, Michelle Bertolini è una giovane donna italo-venezuelana che ha saputo trasformare le sfide in opportunità. Inizialmente impegnata in una promettente carriera sportiva nel mondo del tennis, un infortunio al ginocchio ne ha arrestato bruscamente il percorso agonistico. Nonostante questo ostacolo, Michelle non ha abbandonato le sue ambizioni. Nel 2013, la sua bellezza e il suo carisma l’hanno portata a conquistare il titolo di Miss Venezuela Internacional, un riconoscimento prestigioso che le ha aperto le porte a nuovi orizzonti professionali.

Oggi, Michelle è un’imprenditrice affermata: ha fondato a Caracas il ristorante Kiko Sake Sushi by Bertolini, un locale che unisce la cucina giapponese alle influenze locali, e gestisce l’importazione di vini italiani nel suo paese, esaltando così le radici europee che la contraddistinguono. Il suo profilo Instagram, con oltre 191 mila follower, è un mix di momenti personali e professionali, che raccontano la sua vita tra famiglia, lavoro e passioni (@michbertolini).

Il racconto della loro relazione è iniziato pubblicamente nel dicembre 2023, quando Michelle ha condiviso su Instagram la proposta di matrimonio ricevuta da Ignazio, mostrando un anello prezioso e accompagnando l’immagine con parole cariche di emozione: “Sì, mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te…Ti amo tanto!”. La notizia ha presto fatto il giro del web grazie anche alla condivisione da parte del tenore stesso.

La cerimonia del 12 settembre 2024 è stata un evento intimo ma raffinato, impreziosito dalla presenza dei colleghi di Ignazio, Gianluca Ginoble e Piero Barone, oltre al manager Michele Torpedine. L’abito da sposa di Michelle, firmato dalla stilista Elisabetta Garuffi di Bologna, ha sposato eleganza e semplicità, rispecchiando perfettamente la personalità della nuova signora Boschetto.

Ad aprile 2025, la gioia della coppia è diventata pubblica con un tenero post su Instagram. Ignazio e Michelle hanno rivelato che presto diventeranno genitori di una bambina, alla quale hanno già scelto il nome: Bianca. Le immagini che accompagnano l’annuncio mostrano Ignazio mentre accarezza dolcemente il pancione della moglie, simbolo di un amore che si rinnova e si rafforza.