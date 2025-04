Michele Bravi: età, Amici, canzoni e vita privata del cantante

Musica senza filtri e personalità amatissima. Michele Bravi si è fatto spazio – anno dopo anno – in un mondo musicale che è sempre stato molto difficile da conquistare. Eppure ce l’ha fatta, in primis vincendo il talent show X Factor e poi catturando l’attenzione dei fan con delle canzoni che parlano di vita vera, ma soprattutto di lui. Non solo musica, la sua carriera è sempre stata fatta di molte altre esperienze, come quella nel talent show Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice. Tra l’altro, di recente ha anche lavorato con Lino Banfi in un cortometraggio di cui è stato regista e in cui ha affrontato la triste tematica dell’Alzheimer.

Una volta che si spengono i riflettori, Bravi è però un ragazzo come tanti e che vive una vita abbastanza normale. Più di tutto, è un ragazzo che ha vissuto il proprio sogno e che continua a perseguirlo anche oggi che ha raggiunto il successo tanto sperato da ragazzino.

La carriera di Michele Bravi: chi è ora e com’era prima del successo

Originario di Città di Castello e nato nel 1994, Bravi è cresciuto attorniato di musica e si è avvicinato a questa arte quando era solo un bambino. All’epoca entrò in un coro e, nel frattempo, iniziò a prendere lezioni di pianoforte e chitarra, sognando di poter – un giorno – diventare un famoso cantante. Così è effettivamente stato, soprattutto quando il giovane Michele è riuscito a superare i provini di X Factor, durante il quale è stato affidato al coach Morgan. Proprio nel corso di quella esperienza, è stato notato da Tiziano Ferro, che ha scritto per lui – insieme a Zibba – la canzone La vita e la felicità, presentato proprio nel talent show e che gli ha permesso di trionfare alla finalissima. Da quel momento la sua carriera è sempre stato in ascesa, soprattutto nel 2015, che è stato per lui un anno molto intenso.

Nel 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Il diario degli errori e, due anni dopo, ha iniziato a lavorare anche in veste di attore, in una puntata della serie tv di Rai 1 La Compagnia del Cigno, interpretata da Alessio Boni. Negli anni è stato anche selezionato da Maria De Filippi per partecipare al talent show Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice, insieme a Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré. Nonostante il percorso musicale bellissimo che ha sempre avuto, non sono mancati per lui i momenti difficili.

Michele Bravi e il terribile incidente: la pausa dalle scene e il ritorno

Il 22 novembre 2018 il cantante è infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era in moto, che ha provocato la morte di una donna di 58 anni. Pare che ci sia stata un’inversione vietata effettuata per immettersi nell’opposto senso di marcia. A seguito di questo terribile evento, il cantante è sparito dalle scene per più di un anno, e a parlare di quanto accaduto è stato in seguito proprio il diretto interessato, durante un’intervista rilasciata per il salotto televisivo Verissimo di Silvia Toffanin. L’artista si è affidato negli anni ad un aiuto psicologico con la tecnica dell’EMDR, che si focalizza sul ricordo dell’esperienza traumatica e usa movimento oculari – o altre forme di stimolazione alternata – per trattare disturbi che sono legati ai traumi.

Proprio grazie a questa autoanalisi, Bravi è riuscito ad affrontare quel periodo della sua vita e a ritornare sulla scena musicale, dichiarando di essere pronto a buttarsi alle spalle il passato per iniziare una nuova vita fatta di ispirazioni e tante altre idee.