Mezz’ora fa, Tony Colombo: testo, video, significato della canzone

Da qualche ora, è finita, in tendenza su Youtube, ‘Mezz’ora fa’ cantata da Tony Colombo. In realtà, il brano, scritto da V.D’Agostino e L.D’Alessio e arrangiato da L.Barbato e Mº M. fiordiliso, è una cover di un successo di Gigi D’Alessio, contenuto nell’album, ‘Scivolando verso l’alto’, datato 1993.

A seguire, trovate il testo e cliccando sulla foto in basso il video ufficiale della canzone.

Basta ormaje so’ stanco

domandm ancora si ce sta

tanto mo’ so pronto

stavota te rico a verita’

chell’over esiste tu

nun te sbagliave a ne parla’

quann’ me cuccave

io m’era addunat’ ‘e chella la

e a giacca blu’ c”o nomm’ mio

no nun’e’ overo ca

me l’h’accattat’ nu cumpagno mio

è stata lei coi soldi suoi

ca ppe via Roma

l’anno vista ‘nzieme na semmana fa’

Forze pe chesti ccose

tu nun me l’e fatte maje

forse le cene assurde coi bastardi amici tuoi

nu tribunale ‘nfame pronto sul’a cundannà

chi mentre faje e servizie

sente a radio e vo’ canta’

Maronna ossaje che scuorn’

quann’o venen’ a sape’

che proprio tuo marito comm’amante pò tene’

na guagliuncella nat’

int’a nu vascio a Sanita’

che sbaglia l’italiano

p’assumiglià cchiu a mamma’

tu ca nun’e maje capito niente

pecche’ nu tiene sentiment’

diverse a chi t’aggia cagnà

Per la prima volta sul viso l

a rabbia vedo in te

non ci sei riuscita

stavot nun si cchiu brav’e me

tienet sta casa, la dieta e il taglio pe carre’

tanto chesti cose

so sempe venute primm e me

le tue teorie,

ma no che strunzità

che con un figlio non potresti avere la tua liberta’

lei invece no

mezz’ore fa s’è mis’a chiagnere

quand’aggio ritte nun le a fa pavà.

Forze pe chesti ccose

tu nun me l’e fatte maje

forse le cene assurde

coi bastardi amici tuoi

nu tribunale ‘nfame pronto sul a cundannà

chi mentre faje e servizie

sente a radio e vo’ canta’

Maronna saje che scuorn’

quann’o venen’ a sape’

che proprio tuo marito comm’amante pò tene’

na guagliuncella nat’

int’a nu vasc a Sanita’

che sbaglia l’italiano

p’assumiglia’ cchiu a mamma’

tu ca nun’e maje capit niente

pecche’ nu tiene sentiment’

diverse a chi t’aggia cagnà.