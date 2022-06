Appuntamento con i Metallica, domenica 19 giugno 2022, all’Ippodromo dei Visarno, a Firenze, durante la rassegna “Firenze rocks“.

La band si sta esibendo in una serie di concerti a sostegno del 30° anniversario del loro quinto album in studio Metallica (The Black Album), il 40° anniversario della band ed è una continuazione del WorldWired Tour. È anche il loro primo tour dopo la pandemia di COVID-19 nel mondo. Ecco a seguire, tutte le informazioni su scaletta, biglietti del live a Firenze.

Metallica, Firenze rocks, 19 giugno 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti Posto Unico, a 80,50 euro, per la tappa dei Metallica all’Ippodromo del Visarno, durante il concerto di domenica 19 giugno 2022. Clicca qui per tutte le informazioni.

Metallica, Firenze rocks, 19 giugno 2022, Ippodromo del Visarno, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Ippodromo del Visarno:

In autobus

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere la linea ATAF n.17C direzione Cascine e scendere alla fermata “Cascine”. Tempo medio di percorrenza: 15 minuti.

In treno

La Stazione di Santa Maria Novella è il principale punto di collegamento ferroviario da e per Firenze da dove prendere l’autobus (ATAF n.17C) o la tramvia destinazione “Cascine”

Se si arriva in auto, è consigliato prendere l’uscita Firenze Nord dell’autostrada A1, alla fine del raccordo direzione Firenze, e appena entrati in città, seguire le indicazioni per via Baracca. Alla fine di via Baracca, arrivati in piazza Puccini, svoltare a destra e proseguire seguendo le indicazioni per il “Parco delle Cascine”.

Metallica, Firenze rocks, 19 giugno 2022, scaletta

Ecco, a seguire, la scaletta completa on i brani del concerto dei Metallica a Firenze, domenica 19 giugno 2022, all’Ippodromo del Visarno.

Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Harvester of Sorrow

Trapped Under Ice

Bleeding Me

Sad but True

Dirty Window

Wherever I May Roam

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Welcome Home (Sanitarium)

Seek & Destroy

Metal Militia

One

Master of Puppets