Metallica + Gojira + Knocked Loose a Bologna, 3 giugno 2026: il metal invade lo Stadio Dall’Ara

I Metallica portano il loro tour mondiale allo Stadio Dall’Ara di Bologna con un lineup di supporto che include Gojira e Knocked Loose, trasformando lo sta

Metallica a Bologna il 3 giugno 2026: quando lo Stadio Dall’Ara ha tremato con il metal

C’è stato un momento, il 3 giugno 2026, in cui lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna ha smesso di essere uno stadio di calcio e si è trasformato in qualcosa di completamente diverso. Quella sera, l’unica data italiana del M72 World Tour dei Metallica ha portato nella città emiliana un evento che i fan del metal ricorderanno a lungo. Parliamo di Metallica Bologna 2026: una serata con Gojira e Knocked Loose come opening act, un lineup che da solo dice tutto sull’ambizione di questo tour mondiale.

Una sola data. Tutta l’Italia concentrata in un unico appuntamento. E Bologna scelta come palcoscenico. Il dettaglio non è passato inosservato tra i fan della band, che da mesi si erano mobilitati da ogni angolo della penisola per non perdere quello che si presentava come un appuntamento imperdibile con la storia del metal.

Il M72 World Tour: una macchina da guerra che ha scelto Bologna

Il M72 World Tour è il grande progetto itinerante dei Metallica, una delle band più iconiche della storia del rock mondiale. Un tour che ha girato il pianeta e che, per la sua tappa italiana, ha puntato direttamente su Bologna. Nessuna Milano, nessuna Roma: solo lo Stadio Renato Dall’Ara, in una scelta che ha sorpreso qualcuno ma che alla fine si è rivelata azzeccatissima.

La formula del M72 World Tour è pensata per stupire: niente scaletta uguale ogni sera, produzione scenografica di altissimo livello e — elemento chiave — un lineup di supporto che non è mai banale. Per la data del 3 giugno 2026, i Metallica hanno portato con sé due nomi che rappresentano due delle facce più interessanti del metal contemporaneo: i francesi Gojira e gli americani Knocked Loose.

Per chi segue il genere, è una combinazione che parla da sola. Gojira, con il loro metal tecnico e progressivo, e Knocked Loose, tra i nomi più esplosivi dell’hardcore metal attuale, hanno garantito un warm-up all’altezza della serata. Tre band, tre generazioni, tre approcci diversi al metal: Bologna ha avuto tutto questo in una sola notte.

Metallica Bologna 2026: l’unica data italiana del tour

Uno degli aspetti che ha alimentato maggiormente l’attesa — e il dibattito tra i fan — è stato proprio questo: la data di Bologna era l’unica tappa italiana dell’intero M72 World Tour. Un fatto confermato ufficialmente, che ha trasformato il concerto in un evento senza alternative per tutti i fan italiani della band.

Il risultato? Un pubblico che è arrivato da ogni regione. Dai social, nei giorni precedenti e successivi all’evento, si è visto chiaramente il movimento: fan provenienti da Sicilia, Calabria, Veneto, Toscana, tutti con destinazione Bologna. Un pellegrinaggio metal che ha animato la città già nelle ore precedenti al concerto.

Questo tipo di concentrazione — un solo show, un solo stadio, un’intera nazione di fan — crea una pressione e un’energia particolari. Non c’è la possibilità di rimandare alla data successiva, non c’è un’altra città a cui appoggiarsi. O ci sei, o ti perdi tutto. E i fan del metal, si sa, non si perdono queste cose.

Gojira e Knocked Loose: il meglio del metal contemporaneo come apertura

Parlare del concerto del 3 giugno senza dedicare spazio agli opening act sarebbe un errore. Gojira non sono una semplice band di supporto: sono una delle realtà più rispettate e celebrate del metal internazionale, capaci di riempire da soli arene di medie dimensioni. La loro presenza al Dall’Ara come apertura dei Metallica è la misura di quanto fosse ambizioso il lineup di questa serata.

Immagine generata con AI

Ancora più sorprendente, per certi versi, la presenza di Knocked Loose. Il gruppo del Kentucky ha costruito negli ultimi anni una reputazione ferrea nell’underground dell’hardcore metal, ma la loro inclusione in un tour di questa portata ha segnato un passaggio importante: da band culto a nome capace di stare sul palco di uno stadio davanti a decine di migliaia di persone.

Tre nomi, tre stili, un’unica serata. Per chi ama il metal in tutte le sue sfumature, era esattamente il tipo di concerto che si aspetta da un tour mondiale di questo livello.

Bologna e il metal: un binomio che funziona

Non è la prima volta che Bologna si trova al centro di grandi eventi musicali. La città emiliana ha una tradizione consolidata nell’accogliere concerti rock e metal, e lo Stadio Renato Dall’Ara si è confermato ancora una volta come una location capace di reggere produzioni di scala internazionale.

La scelta di Bologna per l’unica data italiana del Metallica M72 World Tour ha anche un significato simbolico: riconoscere alla città una centralità culturale che spesso viene oscurata dal peso di Milano e Roma nel panorama degli eventi live italiani. Una scelta che i bolognesi — e tutti i fan che hanno raggiunto la città — hanno sicuramente apprezzato.

Per approfondire i dettagli dell’evento è possibile consultare la pagina ufficiale di Bologna Welcome dedicata al concerto e la pagina ufficiale dei Metallica con tutte le informazioni sulla tappa italiana.

Cosa resta di quella notte al Dall’Ara

Il 3 giugno 2026 è già nella memoria collettiva di chi c’era. Metallica Bologna 2026 è stato un appuntamento che ha riunito generazioni di fan davanti a uno dei palchi più imponenti mai allestiti in uno stadio italiano, con un lineup che difficilmente si dimentica.

Knocked Loose a scaldare il pubblico, Gojira a portarlo a un livello successivo, e poi i Metallica a chiudere il cerchio con la potenza di un catalogo che attraversa quarant’anni di storia del metal mondiale. Una serata costruita su tre strati, ognuno dei quali aveva qualcosa di preciso da dire.

Per chi non era presente, il rimpianto è reale: con una sola data italiana, non c’era modo di recuperare. Per chi invece era lì, allo Stadio Renato Dall’Ara quella sera di giugno, la sensazione è quella di aver assistito a qualcosa che raramente capita nella stessa forma due volte. Il metal, ogni tanto, sceglie una città e la fa sua per una notte. Il 3 giugno 2026, quella città era Bologna.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.