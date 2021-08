Dopo la pausa forzata dell’edizione 2020 a causa del Covid-19, torna quest’anno la serata evento “Meraviglioso Modugno” dedicata a Domenico Modugno.

Meraviglioso Modugno, quando si terrà e dove?

Il decimo appuntamento si terrà a Polignano a Mare il 25 agosto 2021 alle ore 21.30 in piazza Suor Maria Giovanna Laselva.

Meraviglioso Modugno, biglietti

L’ingresso è libero ma, attenzione, sarà limitato come numero di persone in osservanza di tutte le regole legate al contenimento del Coronavirus. La prenotazione sarà obbligatoria cliccando qui e l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID. Per informazioni sarà possibile contattare il numero 080.425.23.36.

Meraviglioso Modugno, cantanti ospiti

Ecco chi saranno i cantanti ospiti della serata “Meraviglioso Modugno”: Diodato, Brunori Sas, Gaia, Noemi, Aka 7even e Motta. Come ogni anno, gli artisti presenti omaggeranno la carriera di Modugno attraverso l’esibizione di alcuni pezzi classici, per poi interpretare pezzi del proprio repertorio, in una fusione di memoria, presente e passato.

Queste le parole del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, come riportato da BariToday:

“La potenza della musica è capace di superare ogni confine di spazio e di tempo. E se c’è qualcuno che ha saputo arrivare sino a noi e ovunque nel mondo, esprimendo tutta la bellezza e l’unicità della sua arte, è Domenico Modugno. Un pugliese di cui andiamo fieri e che continua a essere fonte continua di ispirazione. Per questo lo celebriamo ogni anno, nella sua Polignano a Mare, con una grande serata che conferma quanto la sua musica sia ancora viva, amata e attuale”

“Continua a volare”, la frase simbolo

“Continua a Volare” è il tema e la frase simbolo scelta per questa edizione di “Meraviglioso Modugno”. In questi dieci anni anni, diversi artisti si sono intervallati sul palco con le loro esibizioni. Grandi nomi come quelli di Albano, Vinicio Capossela, Ermal Meta, Daniele Silvestri, Gino Paoli, Niccolò Fabi, Negramaro Ornella Vanoni, Max Gazzè, Piero Pelù, Orchestra di Piazza Vittorio.

Meraviglioso Modugno, i grandi ospiti degli anni scorsi

Per chi si trova, mercoledì 25 agosto 2021, un’occasione unica da non perdere (ricordate la prenotazione obbligatoria). E a condurre la serata evento, quest’anno, saranno Maria Cristina Zoppa insieme a Pierdavide Carone e Angelo Trabace.