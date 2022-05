Mentre il buio se ne va, Ella Goda e Giulia Ottonello: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Mentre il buio se ne va’, il singolo di Ella Goda e Giulia Ottonello con distribuzione ArtistFirtst ed etichetta Sorry Mom!.

Questa rappresenta la terza uscita che anticipa il secondo disco degli Ella Goda. La scrittura è avvenuta durante il primo Lockdown, in un momento nel quale si sperava che la primavera potesse dare nuova libertà.

Clicca sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Mentre il buio se ne va’:

Aprile scaldami, spreca un attimo

Ciclico ritorna e rigenera

Se tu fossi qui mi ricorderei

Che l’amore è pesante come le mie gambe

Mentre il buio se ne va e ti trascina via con sé

Sai che non puoi più aspettare, scappare

Mentre il buio se ne va puoi provare anche a reagire

Duri colpi, lacrime, scoprire chi sei

Mentre il buio se ne va

Mentre il buio se ne va

Aprile è un’idea che cura l’anima

Culla di progetti e possibilità

Così se fossi qui mi convincerei

Che l’amore è un morbo come il tuo ricordo

Mentre il buio se ne va e ti trascina via con sé

Sai che non puoi più aspettare, scappare

Mentre il buio se ne va puoi provare anche a reagire

Duri colpi, lacrime, scoprire chi sei

Mentre il buio se ne va

Mentre il buio se ne va

Aprile mi hai cambiato, ogni anno aspetto te

Fuggire dal passato, ciò che è stato e che vorrei

Puoi provare anche a reagire

Duri colpi, lacrime, scoprire chi sei

Mentre il buio se ne va

Mentre il buio se ne va.