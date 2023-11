Concerto al Forum di Assago, Milano, lunedì 6 novembre 2023, con la data italiana del tour di Melanie Martinez. Nata ad Astoria, nel Queens, e cresciuto a Baldwin, New York, è diventata famosa nel 2012 dopo essere apparsa nella terza stagione della versione americnaa di The Voice. Dopo il talent show, ha firmato un contratto con la Atlantic Records e ha pubblicato il suo singolo di debutto “Dollhouse”, seguito dall’album di debutto che porta il suo nome.

Il suo ultimo disco, Portals, è stato pubblicato il 31 marzo 2023. Dopo una pausa di due anno, è tornata sulle scene con una nuova immagine e un alter ego simile a una creatura. A sostegno dell’album, Martinez ha intrapreso il Portals Tour nel maggio 2023. L’album è stato preceduto da due singoli, “Death” e “Void“, alla numero 95 e 61 della Billboard Hot 100. L’album ha debuttato al numero due della Billboard 200 degli Stati Uniti con vendite nella prima settimana di 142.000 unità.

L’album ha raggiunto il numero uno in Australia e Nuova Zelanda, diventando il suo primo in vetta in entrambi i paesi. Ha conquistato anche il numero due nel Regno Unito, il terzo in Canada, Irlanda, Scozia, e la top ten in Germania, Belgio e Spagna.

A seguire tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto di Melanie Martinez a Milano.

Melanie Martinez, Milano, Forum di Assago, 6 novembre 2023: la scaletta del concerto

Il concerto di Melanie Martinez inizierà alle 21.

Death

Void

Tunnel Vision

Faerie SoirÉE

Light Shower

Spider Web

Leeches

Battle Of The Larynx

The Contortionist

Moon Cycle

Nymphology

Evil

Womb

Powder

Pluto

Milk Of The Siren

Melanie Martinez, biglietti Milano, 2023

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Melanie Martinez al Forum di Assago a Milano. Si parte da 56.93 euro per la zona Parterre fino a 74.75 per il Primo Settore. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.