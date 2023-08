Appuntamento domenica 27 agosto 2023 a Romano D’Ezzellino (Vicenza) con i Megadeth. Tappa italiana per il loro tour in Europa.

I Megadeth sono una band thrash metal americana creata a Los Angeles nel 1983 dal cantante/chitarrista Dave Mustaine. Noti per il loro lavoro tecnicamente complesso e per la loro abilità musicale, i Megadeth sono uno dei “quattro grandi” del thrash metal americano insieme a Metallica, Anthrax e Slayer. Tra i numerosi temi affrontati nei loro brani citiamo la guerra, politica, religione, morte e relazioni personali.

La band ha conquistato le certificazioni di platino negli Stati Uniti per cinque dei suoi sedici album in studio, con ben dodici nomination ai Grammy Awards. Hanno vinto il loro primo Grammy nel 2017 per la canzone “Dystopia” nella categoria Best Metal Performance.

Il loro più recenti disco in studio è “The Sick, the Dying… and the Dead!”, pubblicato a settembre 2022. Si tratta del primo disco dei Megadeth a presentare il batterista Dirk Verbeuren e il loro primo lavoro in studio, a distanza di sei anni da Dystopia (2016). Si tratta del divario più lungo tra due album in studio nella carriera della band. L’album è stato prodotto da Mustaine e Chris Rakestraw.

Qui sotto la scaletta del concerto a Romano d’Ezzellino e le informazioni sui biglietti disponibili.

Megadeth, Romano D’Ezzellino (Vicenza), 27 agosto 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto. Il live inizierà alle 21.

Hangar 18

Wake Up Dead

In My Darkest Hour

Sweating Bullets

Dread and the Fugitive Mind

Angry Again

We’ll Be Back

Dystopia

Trust

A tout le monde

Tornado of Souls

Symphony of Destruction

Peace Sells

Holy Wars… The Punishment Due

Megadeth, Romano D’Ezzellino (Vicenza), 27 agosto 2023, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti -posto unico- per i Megadeth a Romano d’Ezzellino (Vicenza) in programma domenica 27 agosto 2023. Il prezzo è di 46 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.