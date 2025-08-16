Megadeth, si chiude con un ultimo capitolo una autentica leggenda del metal

I Megadeth, pionieri del thrash metal, una tra le band più influenti della scena heavy internazionale, hanno annunciato ufficialmente che il loro prossimo album in studio sarà l’ultimo della loro carriera. A rivelarlo è stato il frontman Dave Mustaine, fondatore e anima creativa del gruppo, in un messaggio diretto ai fan.

Addio Megadeth. Una delle band più rumorose e influenti della scena metal internazionale, ha annunciato la sua decisione di chiudere il sipario con un ultimo disco. La decisione segna la chiusura di un’epoca iniziata nel 1983, che ha visto i Megadeth scalare le classifiche, conquistare milioni di appassionati e influenzare intere generazioni di musicisti.

Megadeth, un ultimo album

Il nuovo disco, il diciassettesimo della loro discografia, è atteso per i primi mesi del 2026 e seguirà The Sick, the Dying… and the Dead! Pubblicato nel 2022.

Anche se il titolo non è ancora stato svelato, il leader della band Dave Mustaine ha assicurato che rappresenterà un’opera curata in ogni dettaglio, concepita come un addio all’altezza della loro storia: “Abbiamo sempre avuto tante cose da dire, i dischi sono sempre stati lo specchio della nostra attività, nel bene e nel male. Ma nonostante non siano certo le idee a mancare questo sarà il disco che chiuderà il nostro lavoro. E posso già garantire fin da subito che chi ci ama lo adorerà”.

Megadeth, dopo il disco un tour

A questo lavoro seguirà un tour mondiale d’addio che promette di essere un evento memorabile per i fan. Anche perché non ce ne saranno altri: “Negli anni ho visto molti artisti chiudere la carriera senza avere il controllo del proprio destino – ha dichiarato ancora Mustaine – io non voglio spegnermi lentamente, non voglio essere una caricatura sbiadita di quello che i fan ricordano. Voglio andarmene alle mie condizioni, nel momento in cui sento di essere ancora al culmine della mia creatività e della mia energia. Ho viaggiato per il mondo, ho incontrato milioni di persone, non ho rimpianti. E voglio salutare il mio pubblico con gratitudine e gioia”.

“Abbiamo fatto scuola”

L’annuncio non è in alcun modo commemorativo, né tanto meno triste, quanto piuttosto con un invito esplicito a celebrare insieme i successi raggiunti. Mustaine ha ricordato il ruolo fondamentale che i Megadeth hanno avuto nella nascita e nell’evoluzione del thrash metal, sottolineando come la band abbia contribuito a rivoluzionare il modo di suonare la chitarra e a definire un’estetica sonora che ha fatto scuola.

“Abbiamo creato uno stile, iniziato una rivoluzione e cambiato il mondo della musica – ha aggiunto il chitarrista e leader della band – sono tante, tantissime le band che dovrebbero ringraziarci perché abbiamo aperto loro una strada che diversamente non ci sarebbe mai stata. Tanti ci hanno imitato, copiato, ma la gente sa chi è stato l’originale e chi il clone…”

Un tour per salutare i fan

Il tour d’addio, che toccherà i principali palchi internazionali, sarà l’occasione per ripercorrere oltre quattro decenni di carriera, dai classici intramontabili come Peace Sells… but Who’s Buying? e Rust in Peace fino alle produzioni più recenti che per la verità hanno ottenuto un ottimo successo commerciale. Per i fan, sarà un viaggio emotivo attraverso brani che hanno segnato la storia del metal e che continuano a ispirare musicisti in tutto il mondo.

Megadeth: Saluti senza rimpianti

L’addio dei Megadeth si inserisce in una fase storica in cui molte icone del rock e del metal stanno salutando le scene, complici anche i cambiamenti dell’industria musicale e le sfide legate alla vita on the road. Ma, come ha sottolineato Mustaine, questo non è un ritiro malinconico: “È la scelta consapevole di chi vuole chiudere un cerchio con dignità, lasciando un’eredità artistica solida e un ricordo indelebile nei fan”.

In attesa dell’album, che non ha ancora un titolo né una data di pubblicazione, anche la comunità metal italiana si prepara a celebrare i Megadeth come meritano nella speranza che il loro ultimo tour passi anche da qui.

Database alla mano i Megadeth vantano oltre 3mila concerti, 35 le serate live nel nostro paese l’ultima delle quali lo scorso anno, all’Alcatraz di Milano. A breve la band sarà di nuovo in tour prima di chiudersi in sala di registrazione. Ma senza date in programma nel nostro paese.

Sul sito ufficiale della band è iniziato il countdown per il preordine del nuovo disco in programma il 26 settembre.

Le date dei Megadeth

22 settembre 2025 – Kucukciftlik Park, Istanbul, Turchia

28 settembre 2025 – Royal Arena, Copenhagen, Danimarca

1 ottobre 2025 – PSD Bank Dome, Düsseldorf, Germania

3 ottobre 2025 – Schleyerhalle, Stoccarda, Germania

4 ottobre 2025 – Hallenstadion, Zurigo, Svizzera

6 ottobre 2025 – Budapest Arena, Budapest, Ungheria

7 ottobre 2025 – O2 Arena, Praga, Repubblica Ceca

10 ottobre 2025 – TAURON Arena, Cracovia, Polonia

12 ottobre 2025 – Zenith, Parigi, Francia

14 ottobre 2025 – Ziggo Dome, Amsterdam, Paesi Bassi

15 ottobre 2025 – Forest National, Bruxelles, Belgio

17 ottobre 2025 – Olympiahalle, Monaco di Baviera, Germania

18 ottobre 2025 – Velodrome, Berlino, Germania

20 ottobre 2025 – Utilita Arena, Birmingham, Regno Unito

22 ottobre 2025 – 3Arena, Dublino, Irlanda

24 ottobre 2025 – AO Arena, Manchester, Regno Unito

26 ottobre 2025 – The O2 Arena, Londra, Regno Unito

28 ottobre 2025 – OVO Hydro, Glasgow, Scozia