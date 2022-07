Me faje mpazzì, Nando De Marco: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo, ‘Me faje mpazzì‘, il nuovo singolo di Nando De Marco, uno tra gli esponenti più apprezzati della musica neomelodica. A poche ore dall’uscita, il video del brano è finito in tendenza su Youtube.

Le regole dell’amore non conoscono confini… quando una persona irrompe nella nostra vita con una forza dirompente, nasce una hit estiva senza precedenti.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Me faje mpazzì’:

Teng nu’ penzier’ fiss’ e nun se ne va cchiu’

suona il telefono e penz’ che a chiammà si ttu

quant te spugl’ sta cap’ tu m’ brugl

stu cor’ cerc’ o’ ben che me raj sultant tu

ma ij te perdon’ pur si nun te trov’

tant’ a stu cor’ nun te può mmover cchiu

Me faje mpazzi quann te spuogl e faje ammor ccu mme

dint’ a sta machin’ e nott’ se so fatt’ e tre

e se ti chiamme tuo padre

tu nun rò vuoi fa sapè

che tu stasera nun tuorne ma finiamo in hotel

e poi me parle e’ te

che tien o’ cor rutt

colpa del tuo ex

delle tue amiche che nun se fann verè

nun voglio parlà cchiu, voglio fa ammor ccu ttè

Quand me manc rint’ o cor’ t’aggia cercà

non te lo dico perché te faje desiderà

rint a nuttat’ me fai mille chiamate

ricenn’ che me vuoj verè sul ppe parlà

ma o sacc’ bbuon

pure tu vuò fa ammor

me fai sbattere o’ cor sulament pe te pensà

Me faje mpazzi quann te spuogl e faje ammor ccu mme

dint’ a sta machin’ e nott’ se so fatt’ e tre

e se ti chiamme tuo padre

tu nun rò vuoi fa sapè

che tu stasera nun tuorne ma finiamo in hotel

e poi me parle e’ te

che tien o’ cor rutt

colpa del tuo ex

delle tue amiche che nun se fann verè

nun voglio parlà cchiu, voglio fa ammor ccu ttè.