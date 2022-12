Max Pezzali è in concerto stasera, 8 dicembre 2022, al Palazzo dello Sport a Roma, con una nuova date del suo tour nei palazzetti. Un’occasione per poter ascoltare i più noti successi degli 883 e della sua carriera solista. A seguire tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta delle canzoni.

Max Pezzali, Roma, 8 dicembre 2022, biglietti

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold 0ut. Non sono più disponibili biglietti per la data di giovedì 8 dicembre 2022.

Max Pezzali, Roma, 8 dicembre 2022, scaletta concerto

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Gli anni

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Una canzone d’amore

Come mai

Come deve andare

L’universo tranne noi

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Non ci spezziamo / Fattore S / Non ti passa più / Gli avvoltoi

Welcome to Miami (South Beach)

Lasciati toccare

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Sempre noi

Quello che capita

Sei fantastica

Nessun rimpianto

Con un deca

Il grande incubo

La dura legge del gol

Come mai

Gli anni

Grazie mille

Roma, Palazzo dello Sport, come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.