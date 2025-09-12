Max Pezzali raddoppia: il tour “Max Forever – Gli anni d’oro” si allunga

Aveva annunciato novità per ieri. E puntuale, alle 14.00, Max Pezzali ha svelato quello che i fan speravano: “Max Forever – Gli anni d’oro” torna a espandersi. Con un video in bianco e nero che ammicca al vecchio format di “Lascia o raddoppia”, celebre quiz a premi anni ’60 con Mike Bongiorno, l’artista pavese ha scelto di raddoppiare.

Max Pezzali, nuovi show in programma

Si aggiungono così nuovi appuntamenti negli stadi di Torino, Bologna, Messina e Padova, quattro città simbolo di un itinerario che attraversa la penisola come un album di ricordi da cantare a pieni polmoni.

Lignano, sede della data zero, e Torino hanno bruciato i biglietti in poche ore, segno che l’evento è estremamente sentito da parte del pubblico, anche alla luce del successo della tournée dello scorso anno, culminata con la clamorosa apparizione di Mauro Repetto sul palco di Pezzali durante Nord, Sud, Ovest, Est. Di qui la scelta di ripartire con una doppia data ovunque fosse possibile: “Non ho parole… solo un immenso grazie”, ha scritto Max sui suoi social, lasciando ai numeri l’onere di spiegare un fenomeno che ormai va oltre la nostalgia.

Max Pezzali in tour, cosa cambia e perché

Le nuove date ridisegnano l’architettura del tour 2026. Torino mette a calendario una seconda notte all’Allianz Stadium, Bologna replica al Dall’Ara, Padova affianca un altro tutto esaurito all’Euganeo e Messina – capitale del Sud per i grandi live – confeziona il bis al “Franco Scoglio”. Proprio lo Stretto si prepara a vivere un doppio evento: dopo il sold out della prima data, la seconda conferma come la Sicilia sia diventata snodo fondamentale dei grandi circuiti superando tutti i pregiudizi legati ai costi e alle difficoltà di attraversare lo stretto: “Accogliere nuovamente Max Pezzali con due date consecutive è motivo di orgoglio”, ha sottolineato il sindaco della città Federico Basile.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le nuove date sono disponibili da oggi, venerdì 12 settembre alle 14.00, sui canali ufficiali abituali. Per Messina, una finestra dedicata prevede disponibilità su Ticketone alla stessa ora e, a seguire, l’apertura sugli altri circuiti e nei punti vendita autorizzati.

Date aggiornate “Max Forever – Gli anni d’oro” (estate 2026)

7 giugno 2026 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

13 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

14 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

19 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

23 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

24 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

27 giugno 2026 – Bologna, Stadio Renato Dall’Ara

28 giugno 2026 – Bologna, Stadio Renato Dall’Ara

1 luglio 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

2 luglio 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

5 luglio 2026 – Bari, Stadio San Nicola

8 luglio 2026 – Padova, Stadio Euganeo

9 luglio 2026 – Padova, Stadio Euganeo

11 luglio 2026 – Milano, Stadio San Siro

12 luglio 2026 – Milano, Stadio San Siro