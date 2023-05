Max Pezzali si esibirà il 2 settembre 2023 al Circo Massimo a Roma. Il cantante, indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con oltre 30 tappe Sold Out nei Palazzetti, che hanno seguito lo strabiliante doppio appuntamento – sempre tutto esaurito – allo stadio San Siro nel luglio scorso, torna sul palco per quella che si preannuncia una festa straordinaria, che concluderà in grande le celebrazioni dei 30 anni di carriera di uno degli artisti italiani più amati di sempre, capace di coinvolgere in maniera trasversale intere generazioni. Per la prima volta al leggendario Circo Massimo di Roma, Pezzali presenta Il Circo Max, l’appuntamento musicale dell’estate prodotto da Vivo Concerti, sabato 2 settembre 2023.

È la prima volta che Max Pezzali si esibisce nel luogo più maestoso ed emblematico per un musicista, in una giornata memorabile che consacra il sodalizio dell’artista con la città eterna. Ecco, a seguire, le anticipazioni sul Circo Max iin programma il 2 settembre 2023.

Max Pezzali, cantanti ospiti del Circo Max

Tra gli attesissimi ospiti, anche lo special set DEEJAY TIME: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso porteranno in consolle dal vivo l’incredibile, poderoso e indelebile show che ha fatto la storia della musica dance.

Ecco i primi ospiti annunciati: Articolo 31, Colpaesce Dimartino, Dargen D’Amico, Lazza, Paola & Chiara, Sangiovanni.

L’art direction dell’evento, dai visual onstage al concept della locandina e delle altre grafiche, è firmata da Sergio Pappalettera, storica collaborazione di Max Pezzali dall’inizio della sua carriera: sue sono le copertine di album iconici della storia della musica italiana, tra cui anche proprio i due album di debutto Hanno Ucciso L’Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est (che a giugno celebra 30 anni dalla pubblicazione) diventati nel tempo veri e propri album-manifesto degli Anni Novanta.

Il concerto al Circo Massimo a Roma sarà l’occasione ideale per i fan per ascoltare i più grandi successi come leader degli 883 e come cantante solista.

Circo Max, biglietti

Per tutte le info di biglietteria potete cliccare qui.