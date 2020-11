Per Massimo Ranieri, sono giorni difficili. Il dolore causatogli dalla morte dell’amico Diego Armando Maradona, infatti, non gli ha permesso di affrontare la conferenza stampa digitale, prevista per oggi, giovedì 26 novembre 2020, per la presentazione del suo nuovo progetto discografico Qui e Adesso. La conferenza stampa è stata rimandata al prossimo 2 dicembre.

Anche il nuovo show televisivo di Massimo Ranieri, intitolato come il suo nuovo album, del quale la messa in onda della prima puntata era prevista per questa sera su Rai 3, è stata rimandata al 3 dicembre 2020 per far spazio ad un film-documentario dedicato, ovviamente, al campione argentino.

L’album Qui e Adesso sarà comunque disponibile a partire da domani, venerdì 27 novembre 2020, nelle versioni CD e Deluxe numerata e autografata.

L’album, che contiene 17 canzoni, nasce dalla collaborazione tra Massimo Ranieri e il cantante e compositore canadese, Gino Vannelli.

Qui e Adesso contiene brani inediti e canzoni tratte dal repertorio di Massimo Ranieri degli anni ’70 che, all’epoca, non trovarono spazio nella promozione discografica a causa dei numerosi impegni teatrali dell’artista, come Via del Conservatorio, Ti ruberei, Per una donna e Quando l’amore diventa poesia.

Tra gli inediti, invece, ci saranno Quando il sogno diventa inutile, brano che Charles Aznavour regalò a Ranieri pochi anni prima della morte, Mia Ragione, canzone che Massimo Ranieri ha eseguito durante il Festival di Sanremo 2020 al quale ha preso parte da super-ospite, e Siamo Uguali, singolo di lancio di Qui e Adesso, versione italiana di We Are Brothers di Gino Vannelli.

Nel suo nuovo show televisivo, Massimo Ranieri si esibirà con tutte le canzoni del nuovo disco.

Di seguito, trovate la tracklist di Qui e Adesso.

Massimo Ranieri – Qui e Adesso: la tracklist

1. Quando l’amore diventa poesia

2. Immagina

3. Ti ruberei

4. Via del Conservatorio

5. La casa di mille piani

6. Cronaca di un amore

7. Un tango per me

8. Per una donna

9. Una favola d’amore

10. Mia ragione

11. Piangi piangi ragazzo

12. L’amore è un attimo

13. È diventato amore

14. Sogno d’amore

15. Le braccia dell’amore

16. Quando il sogno diventa inutile

17. Siamo uguali (feat. Gino Vannelli)