Massimo Ranieri, la vita privata dell’artista: compagna, dove vive, figli

Massimo Ranieri è tra gli artisti maggiormente consolidati della musica italiana. Classe 1951, ha 74 anni, è nato a Napoli in una famiglia umile. Ha cominciato a lavorare giovanissimo come garzone di un ristorante, ma ha sempre dimostrato di avere doti artistiche innate. Nei primi anni sessanta è stato notato d’alcuni discografici e ha debuttato nel mondo della musica, dove ha conquistato diversi riconoscimenti di prestigio oltre che l’affetto del pubblico, che ad oggi dopo tanti anni non è mai cambiato.

Carriera eclettica e versatile, Ranieri è uno showman tutto tondo, ma anche un attore eccellente e un cantante di talento. Si è sempre dedicato molto al suo lavoro e ha dimostrato un affetto incondizionato verso il pubblico. Della sua vita privata si conoscono alcuni dettagli anche se l’artista partenopeo è sempre stato molto riservato. Giovanni Calone, vero nome di Massimo Ranieri, è stato legato per molti anni a Franca Sebastiani, tra i due c’era un sentimenti sincero.

Inizialmente anche Franca era una cantante, poi ha scelto di dedicarsi al giornalismo e alla scrittura. I due hanno avuto una figlia, Cristiana, che il cantante ha riconosciuto solo nel 1997. La fine della relazione con la Sebastiani è imputabile proprio alla nascita della bambina, secondo quanto ha raccontato Ranieri i discografici dell’epoca l’avevano convinto a non riconoscere la bambina, una decisione di cui il cantante si è in seguito pentito. Padre e figlia hanno fatto la loro prima uscita pubblica nel 2007, quando sono stati ospiti del programma Tutte donne tranne me.

Massimo Ranieri nonno di Massimo Claudio

Nel 2011 è nato Massimo Claudio, il primo nipote di Massimo Ranieri. Una gioia per l’artista che non ha seguito da vicino la crescita della figlia e che oggi ha l’opportunità di essere un nonno presente. Franca Sebastiani è morta nel 2015, dopo aver combattuto contro un tumore. Nel corso degli ultimi anni Ranieri ha avuto diverse storie, tutte vissute in modo discreto: per 10 anni è stato legato all’attrice Barbara Nascimbene, con la quale ha recitato nel film Il ricatto.

La relazione si è conclusa nel 1991, L’attrice è deceduta nel 2018. Poi Ranieri si è fidanzato con la cantante lirica Leyla Martinucci, con cui è stato fino al 2010: una relazione che il cantante ha vissuto in modo appassionante, ma che ha protetto dall’eco mediatico. Ad oggi Ranieri risulta legato ad una donna di nome Serena che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Massimo Ranieri e il suo nuovo amore: chi è Serena

Tendenzialmente riservato e poco incline ai pettegolezzi Massimo Ranieri ha recentemente parlato del suo nuovo amore. Il cantante, che vive a Roma da diversi anni, è legato ad una donna di nome Serena che non fa parte del mondo dello spettacolo, una persona discreta con cui ha trovato una sua nuova dimensione sentimentale:

“Non fa parte del mio mondo: è un’insegnante. Stiamo benissimo insieme e stiamo facendo qualche giorno di vacanza. Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna. La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio”.