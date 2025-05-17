Maschio, il tutorial della coreografia della canzone di Annalisa

Annalisa lancia il tutorial della coreografia di Maschio e il post diventa virale in meno di ventiquattro ore.

Annalisa è tornata e, come al solito, lo ha fatto alla sua maniera: con stile, intelligenza e una strategia perfetta. Stavolta non si è limitata a far uscire un nuovo singolo, ma ha deciso di accompagnare la pubblicazione di Maschio con qualcosa in più, qualcosa che chiama direttamente in causa i suoi fan.

Infatti, insieme al brano è arrivato anche il tutorial ufficiale della coreografia, che lei stessa ha condiviso sui social. E il risultato? Un successo lampo. Il post, pubblicato su Instagram, ha superato gli 80.000 like in meno di ventiquattro ore, innescando un vero e proprio effetto virale.

Il nuovo brano di Annalisa, lo balli così

Non è la prima volta che Annalisa dimostra di sapere esattamente come muoversi in un panorama musicale sempre più legato ai trend digitali. Però, in questo caso, ha alzato l’asticella. Il brano Maschio ha un ritmo incalzante, un testo diretto, e quella carica pop che ormai è diventata il suo marchio di fabbrica. Ma è la parte visiva, il corpo che si muove, che cattura subito.

Il tutorial, che mostra passo dopo passo i movimenti della coreografia, è pensato non solo per i ballerini professionisti, ma anche per chi ha voglia di divertirsi, mettersi alla prova e – perché no – pubblicare la propria versione su TikTok o Instagram. Una mossa furba, senza dubbio, ma anche perfettamente coerente con la sua identità artistica, che da tempo unisce musica, estetica e coinvolgimento diretto del pubblico.

Va detto che Annalisa sta vivendo un momento d’oro. Dopo la consacrazione definitiva con Bellissima e Mon Amour, con cui ha dominato le classifiche e le radio italiane per mesi, ogni sua nuova uscita è accompagnata da un’attesa crescente. E anche Maschio non fa eccezione. Anzi, c’è chi dice che sia destinata a diventare una delle hit dell’estate. Il testo gioca con i ruoli, con le aspettative, con le etichette che ancora oggi condizionano il modo in cui uomini e donne si esprimono, amano e si mostrano. Ma è la forza con cui lo canta, il modo in cui lo balla, che fa la differenza.

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Intanto, cresce anche l’attesa per la tournée nei palazzetti, un traguardo che fino a qualche anno fa sembrava lontano ma che oggi è realtà. I biglietti vanno via velocemente e i fan si preparano a vederla dal vivo in una dimensione nuova, più grande, più potente. Annalisa non è più solo una promessa della musica italiana, è una certezza. E ogni sua mossa – canzone, videoclip, post su Instagram – è studiata per lasciare il segno. Con Maschio ha trovato un altro modo per farlo, coinvolgendo il pubblico in prima persona. E considerando l’entusiasmo che si respira sui social, pare proprio che ci sia riuscita ancora una volta.