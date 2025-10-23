Martina De Ioannon e Maria De Filippi, perché si conoscono da anni: il legame tra la conduttrice e l’ex tronista

Lo studio di Uomini e Donne non è stato il primo luogo in cui Maria De Filippi e l’ex tronista Martina si sono viste. C’è un retroscena.

Maria De Filippi conosce l’ex tronista Martina già da prima della sua partecipazione a Uomini e Donne. La giovane protagonista è in questi giorni al centro dell’attenzione mediatica, per via della sua rottura da Ciro Solimeno e della sua presunta storia con il suo ex corteggiatore Gianmarco. Un triangolo amoroso – quello creatosi in studio – che ha appassionato migliaia di telespettatori. Martina e Ciro hanno così iniziato una relazione, terminata da pochissimo e subito messa al centro dell’attenzione.

Il legame tra Martina e De Filippi prima di Uomini e Donne

La conduttrice del dating show Mediaset ha fatto sapere, durante una puntata del programma andata in onda nella scorsa edizione, di aver già conosciuto la tronista Martina De Ioannon in un’altra occasione. Durante la sua esperienza nella trasmissione, quest’ultima ha approfondito una conoscenza con Gianmarco Steri, con cui ci sono stati diversi alti e bassi. Poi è iniziato il legame con Ciro, che alla fine la giovane ha scelto come compagno di vita. Non tutti sanno però che la De Filippi già l’aveva incontrata.

Il racconto è stato fatto dopo un ampio momento dedicato a Ciro e alla sua scelta di lasciare lo studio di Uomini e Donne. Gianmaco ha ammesso di aver voluto baciare la tronista. “Ma ti avrebbe risposto?“, ha chiesto la conduttrice al corteggiatore che ha invece ammesso di non saperlo. “A te, Martina, non lo chiedo perché conoscono tua mamma”, ha aggiunto lei, “Se hai capito come sono…”. Pare infatti che Maria De Filippi e tutto la staff di Uomini e Donne siano clienti abituali del ristorante gestito dalla mamma dell’ex tronista.

La prima foto insieme di Martina e Gianmarco

Martina e Ciro si sono lasciati e, dopo l’annuncio ufficiale, è uscita fuori una foto che ritrae l’ex tronista insieme a Gianmarco Steri, all’epoca suo corteggiatore di Uomini e Donne. A divulgare lo scatto è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano: nella foto si vedono i due abbracci e intenti a scambiarsi tenerezze. “Mi ha confessato che si sono rivisti e si sono baciati“, ha detto Ciro parlando proprio dei due protagonisti della fotografia. Nel frattempo, lei ha ironizzato con una Instagram story e ha parlato del nuovo modello Iphone, un dettaglio che è stato interpretato dai fan come una chiara frecciata al suo ex. “Non vi è piaciuto l’Iphone 17? Mi aspettavo altre risposte. Mi state dicendo “Tieni il tuo”, ora cosa farò? Ovviamente la scelta azzardata, e lo acquisterò“, ha detto Martina.