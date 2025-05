Martina Attili, cosa fa oggi la cantante dopo X Factor

Martina Attili è tra le giovani cantautrici del panorama musicale italiano più promettenti. Ha debuttato Area Sanremo 2017 dove è emerso il suo talento. In seguito ha partecipato a X Factor 2018 con il brano Cherofobia, la sua esibizione ha conquistato i giudici e il pubblico e ha rivelato la sua estrema capacità nella scrittura e nell’esibizione. Nel giro di pochi mesi il brano ha conquisto il disco d’oro e poi quello di Platino, il che rende l’Attili un’artista tutto tondo. Ha poi collaborato com Mr Rain e con diversi giovani autori. Tuttavia negli ultimi anni la sua presenza sul palcoscenico si è ridotta.

La cantante si è allontanata dai riflettori, ma non dalla musica che insieme alla scrittura è tra le sue più grandi passioni. Martina infatti ha continuato a creare, ma senza apparire, anche se è a modo suo è riuscita a condividere le sue canzoni. Del resto dopo X Factor si è resa conto di non essere abbastanza consapevole di quanto le stava accadendo, ha acquisito sicurezza e si è impegnata molto per raggiungere i suoi obiettivi professionali. In diverse interviste ha rivelato cosa ha fatto in questi anni e come è cambiata la sua vita:

“Ho acquisito sicurezza, mi sono data un valore e ho lottato per portare avanti il mio progetto musicale, in cui ho sempre creduto moltissimo. Oggi posso dire di essere più menefreghista su certi aspetti e più egoista su altri. Mi piace cantare e voglio farlo a prescindere da tutto e tutti”. Martina ha vissuto una sorta di rivoluzione personale necessaria anche come artista e oggi è pronta ad intraprendere un nuovo percorso musicale e anche di scrittrice.

Signorina Rivoluzione, il nuovo album di Martina Attili

Martina Attili ha debuttato con un nuovo album tutto da scoprire. Signorina Rivoluzione è un lavoro che per la giovane artista segna la fine di un ciclo personale. Il nome non è stato scelto a caso: così la chiamavano i compagni di scuola a causa della particolare attenzione che dava alle cause sociali, le stesse che ha analizzato nei vari brani. Dalla guerra alla religione: diversi sono i temi affrontati dall’artista che parte da un’analisi personale per renderla poi comune a tutti.

L’Attili non stabilisce prima cosa racconterà in un testo, ma prende spunto da ciò che osserva e gli accade intorno: “Quando sento una storia che mi colpisce particolarmente, trovo naturale metterla in versi e credo che sia più semplice cantare di emozioni piuttosto che parlarne. Mi piace l’idea di poter dare voce a chi non ce l’ha.” Ha dichiarato l’artista in un’intervista rilasciata a Rockol.

Martina Attili, e l’importanza dei racconti

L’ex concorrente di X Factor oggi vanta anche un’esperienza nel modo dei musical che le ha permesso di spaziare in vari contesti. Tuttavia per l’Attili è molto importante ciò che scrive, i racconti sono spesso le basi da cui originano le sue canzoni: “Mi capita spesso di scrivere un racconto e poi ricavarne una canzone. ‘L’uscita degli artisti’, per esempio, brano del nuovo album in collaborazione con Pierdavide Carone, l’ho scritta in seguito al musical che ho portato in scena l’anno scorso”.

Dopo aver presentato il neo disco a Roma e Milano, Martina Attili sarà in tour tutta l’Estate, presenzierà ad una serie di appuntamenti dove racconterà se stessa e il suo lavoro in un modo più originale e introspettivo, certa che il pubblico capirà il suo modo di fare musica.