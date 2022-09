Marracash è finalmente pronto a dare il via al suo tour dopo i vari rinvii legati al Covid-19. Lo stesso rapper, ospite nella prima puntata dei Tim Music Awards 2022, ha ricordato la data zero a Jesolo, prevista per sabato 10 settembre 2022. Via Instagram, evidenziando i numerosi posticipi, ha condiviso le date (quasi tutte sold out) dei suoi live:

A causa del Covid abbiamo spostato così tante volte che dobbiamo fare un riassunto delle puntate precedenti… Tutti i recuperi e gli spostamenti (tra cui le multiple Milano, Roma e Napoli) li trovate qui di seguito in grafica.

Pochissimi biglietti rimasti per Milano 18.09, Verona 25.09 e Roma 2.10. Il tour parte questo sabato!!! Ci siamo! 🚀🚀

Sono rimasti pochi biglietti esclusivamente per le date di Milano (18 settembre) e Verona (25 settembre). A seguire tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto a Jesolo in calendario sabato 10 settembre 2022.

Marracash, Jesolo, 10 settembre 2022, Biglietti

Il concerto di Marracash a Jesolo, previsto per sabato 10 settembre 2022, è sold out. Inizialmente era previsto per il 18 maggio scorso.

Marracash, Jesolo, 10 settembre 2022, Scaletta concerto

Il concerto inizierà alle 21. Non è ancora stata resa nota la scaletta delle canzoni ma non mancheranno i più grandi successi. Ecco i brani interpretati nella data del 13 luglio 2022 a Genova (con i pezzi che molto probabilmente interpreterà nelle prossime date):

Loro

BODY PARTS – I denti

Pagliaccio

Cosplayer

BRAVI A CADERE – I polmoni

Crazy Love

QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello

Gli altri (Giorni stupidi)

Nulla Accade

Dubbi

Laurea ad honorem

Goat – Il cuore

Io

SUPREME – L’ego

A volte esagero

La chiave

Cashmere

SPORT – I muscoli

CRUDELIA – I nervi

64 barre di paura

MADAME – L’anima

Infinity Love

Marracash, Jesolo, Palazzo del Turismo, Come arrivare

Ecco, come riportato da Ticketone, le informazioni su come arrivare al Palazzo del Turismo a Jesolo:

Con i mezzi: Le stazioni ferroviarie più vicine a Jesolo sono Venezia Mestre e S. Donà di Piave con frequenti collegamenti autobus di linea.

In auto:

Per chi proviene da Milano o dal Brennero: dall’autostrada A4, dopo la tangenziale di Mestre, uscita direzione aeroporto Tessera/Jesolo. Proseguire per 1,6 km, quindi entrare in A27. Dopo 5 km svoltare leggermente a sinistra in corrispondenza della Strada Statale 14. Procedere seguendo le indicazioni per SS14. Prendere l’uscita Jesolo/Eraclea. Dopo 600 m entrare in Strada Provinciale Quarto d’Altino Porte. Continuare per circa 18 km e, alla rotonda, prendere la 1a uscita. Continuare fino alla rotonda successiva: qui prendere la 3a uscita, imboccando Via Equilio. Attraversare la rotonda seguente, imboccare prima a destra Via Firenze e poi a destra Via Tritone. Dopo pochi metri prendere la prima strada a sinistra in corrispondenza di Piazza Trieste. Dopo 100 m svoltare a destra in Via Andrea Bafile e dopo 650 m svoltare a destra in Via Colleoni. Infine mantenere la destra imboccando Piazza Brescia. Il Palazzo del Turismo resta sulla destra.

Per chi proviene dal passante di Mestre: uscita Noventa di Piave.

Per chi proviene da Tarvisio, Udine, Trieste: dall’autostrada A4, prendere l’uscita S.Donà – Noventa di Piave e continuare per circa 13km. Alla rotonda prendere la 1a uscita e imboccare SP47. Dopo 3 km alla rotonda prendere la 5a uscita imboccando la Strada Provinciale Portegrandi Jesolo. Attraversare una prima rotonda, e alla successiva, dopo 8 km, prendere la 1a uscita. Proseguire per 4 km e alla rotonda prendere la 3a uscita, imboccando Via Equilio. Attraversare la rotonda seguente; prendere la prima a destra Via Firenze e poi ancora a destra Via Tritone. Dopo pochi metri imboccare la prima a sinistra in corrispondenza di Piazza Trieste. Dopo 100 m svoltare a destra in Via Andrea Bafile e dopo 650 m svoltare a destra in Via Colleoni. Infine tenere la destra imboccando Piazza Brescia. Il Palazzo del Turismo resta sulla destra.