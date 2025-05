Marracash in concerto allo stadio Olimpico di Roma: la data

Marracash è prossimo ad incontrare i suoi tantissimi fans in un tour decisamente impegnativo. L’artista è tra i rapper più accreditati della scena musicale italiane ed è fonte di ispirazione per i giovani rap emergenti. Cavalca l’onda del successo da diversi anni e vanta numerose collaborazioni con cantanti che godono di un’affermazione rilevante. Il 2025 è sicuramente un anno magico per Marracash: le date dei suoi concerti sono uscite da diversi mesi, e le prevendite si sono rivelate un successo.

I sold out di diversi live non sorprendono, anche perché il rapper è molto amato e i suoi brani conquistano sempre i primi posti delle classifiche. “E’ finita la pace”, è il suo ultimo album ed è uscito a sorpresa lo scorso Dicembre. Inutile dire che ha avuto un immediato successo e i fans hanno manifestato la loro approvazione. Testi incisivi, sound intensi e potenti sono gli ingredienti di molte delle sue canzoni, che toccano il cuore.

Marracash è il primo rapper a fare un vero tour negli stadi, una scelta che potrebbe non trovare consensi da parte degli addetti ai lavori, ma che lui ha accettato con entusiasmo. In una recente intervista rilasciata a Repubblica ha ribadito che oggi il rap è cambiato e non sempre sente di ritrovarsi nella sua evoluzione: “È tutto un algoritmo, io voglio farmi sentire.” Del resto quando lui ha debuttato i rapper erano considerati artisti di nicchia e facevano musica per pochi, poi qualcosa è cambiato: “Negli anni l’hip hop si è fatto portavoce di valori che nella musica non raccontava più nessuno.”

Marracash, le date del tour 2025: debutto allo stadio Olimpico

Le date del tour 2025 di Marracash sono molte e toccano diverse città italiane: il 6 Giugno debutta allo Stadio Comunale di Bibione, il 10 sarà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Poi il 14 Giugni si esibirà allo Stadio Olimpico Grande Torino e il 25 e il 26 Giugno lo attenderà Milano dove canterà allo stadio San Siro. Poi la data più attesa, che per il cantante è un vero e proprio traguardo raggiunto con impegno e dedizione: il live allo stadio Olimpico di Roma in programma il 30 Giugno.

Il rapper continuerà il suo viaggio live: il 5 Luglio sarà a Messina e sono in programma altre date dopo l’estate. Il prezzo dei biglietti varia dai 49 euro per il prato ai 250 per i pacchetti esclusivi. Il concerto del rapper si annuncia un grande spettacolo e diverse sono state le richieste. Non a caso a Milano Marracash ha deciso di fare due date. Dopo anni sulla scena l’artista condivide con il suo pubblico l’evoluzione musicale subita negli ultimi mesi e rivela un nuovo approccio alla musica dal sound più potente e incisivo.

Marracash e il successo: “Devi rischiare tutto per fare quello che ami”

Intervistato da Vanity Fair Marracash ha parlato dei suoi inizi nella musica, di come i genitori lo consideravano “strano”, ma anche della determinazione che ha sempre avuto nel voler affermarsi come artista. Il rapper non ha mai considerato la sua vita senza musica, anche se non avesse avuto successo, avrebbe lavorato lo stesso in questo mondo:

“Se non ci fosse stata la musica? Ci sarebbe stata lo stesso la musica. Credo che tra le tante qualità richieste a un artista ci sia anche un certo stoicismo. Devi crederci, anche se guadagni pochissimo o niente. Devi rischiare tutto per fare quello che ami. E io ho rischiato, ho insistito, anche nel non adeguarmi.” Ha poi aggiunto: “Non penso si possa essere artisti part-time: lavorare di giorno e poi la sera fare le prove. L’arte è un’esperienza totalizzante. Devi essere artista ancora prima di farlo.”