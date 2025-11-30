Marracash, il colpo milionario che nessuno si aspettava: il segreto dietro l’Impero d’Oro del rapper

Marracash è tra gli artisti più in voga degli ultimi tempi e inaspettatamente ha anche raggiunto un potere economico mai visto prima.

Marracash riparte da Eboli. Lo ha detto lui stesso forte e chiaro: “Ripartiamo da dove si è fermato Cristo“, ed è proprio da lì che ha avuto inizio il suo Marra Palazzi 25, uno show nuovo e originale nei palazzetti dello sport di tutta Italia. Il suo vero nome è Fabio Bartolo Rizzo e negli anni si è presa tutta la scena del rap, diventando in poco tempo uno degli artisti più amati del panorama musicale. Questo tour ha tra l’altro segnato l’anno più fortunato e ricco della sua carriera, anche perché con il suo ultimo album – È finita la pace – si è sentito improvvisamente, e per la prima volta, milionario.

Fatturato raddoppiato per Marracash

Non solo musica, negli ultimi anni il rapper si è lanciato anche nell’apertura di una società, la Del Bar Edizioni Musicali. Quest’ultima si occupa del suo business canoro e in questo ultimo anno ha raddoppiato il fatturato. Il suo nuovo album gli infatti permesso di passare da 1,66 a 3,155 milioni di euro, ma anche di vedere incrementati improvvisamente i guadagni.

L’utile netto è esploso, crescendo 3.7 volte da 356.544 euro a 1.319.533 euro. Una performance che ha portato il cantante nelle posizioni di testa della classifica del business della musica italiana.

Rapper, azionista e manager: chi è Marracash

La società del cantante è interamente di sua proprietà ma è soprattutto amministrata da lui senza il coinvolgimento di altri familiari, come invece accade spesso per molti dei suoi colleghi. Capita infatti che gli artisti lascino parte del capitale e il ruolo manageriale alla mamma, ai fratelli oppure ai propri partner. Marracash ha inoltre firmato un leasing pluriennale che gli permette di avere a rate, dal 2022, lo studio di registrazione a Milano. Un canone annuale che è calato di 38.896 euro: oggi ne restano ancora da saldare circa 100.000 euro.

Sui conti correnti della società musicale ci sono invece oggi disponibilità liquide pari a 211.650 euro. Il cantante ha più volte assicurato di non aver mai ricevuto aiuti pubblici, come ha specificato nella nota integrativa. A lui non sono infatti mai arrivati sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o vantaggi economici da parte delle pubbliche amministrazioni. Sul fronte musicale, lui è invece considerato uno dei rapper più in voga che, nel corso della sua carriera, ha collezionato numerosi successi, collaborando con artisti di spicco come Guè Pequeno, Fabri Fibra, Elisa, e ha dato vita nel 2023 al Marrageddon Festival, un evento che ha registrato numeri record. Ha inoltre fondato l’etichetta discografica indipendente Roccia Music.