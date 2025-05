Marracash, dove vive il cantante: la sua casa da sogno

Marracash, artista eclettico, icona di successo di un genere musicale molto amato, ha conquistato il successo dopo aver fatto una lunga gavetta. Ha debuttato nel mondo rap giovanissimo e oggi vanta collaborazioni di spessore, i suoi brani si rivelano sempre di successo e raggiungono i primi posti delle hit in pochi giorni. Inoltre i live sono sempre sold out e questo conferma l’affetto e il sostegno di tantissimi fans. Persona spontanea e sincera, nonostante il successo Marracash è rimasto con i piedi per terra.

L’artista ha origini umili e proviene da una famiglia che faticava ad arrivare a fine mese. Ha vissuto la povertà vera, anche per questo nonostante l’agiatezza economica oggi conquistata, è rimasto una persona umile che non ha dimenticato da dove proviene. Fabio Bartolo Rizzo, vero nome di Marracash, è nato a Nicosia nel 1980. I suo genitori, originari della Sicilia, si sono trasferiti a Milano per lavoro e viste le poche finanze a disposizione hanno scelto di vivere in uno dei quartieri periferici della città: Baraona, situato a Milano sud-ovest.

Negli ultimi anni la zona ha subito un’evoluzione non indifferente e non è più considerata solo espressione di povertà. Sono presenti diverse sedi universitarie, l’ospedale San Paolo, e alcune attività di prestigio. Anche per questo si è conquistata il titolo di area residenziale. Marracash oggi vive ancora nel quartiere dov’è cresciuto, non ha scelto una zona più in e adatta alla suo nome, ma ha preferito rimanere a Baraona, a cui è particolarmente legato.

Marracash, la sua casa a Baraona: appartamento sobrio e composto

Le informazione in circolazione rivelano che Marracash ha scelto di rimanere a vivere nel quartiere di Baraona, oggi sicuramente diversa da quando lui era bambino. Non ci sono molti dettagli sulla casa del rapper, e sui social le foto che lo ritraggono nella sua abitazione sono veramente rare. Tuttavia sembra che l’immobile sia dotato di diverse stanze, ha tutti i comfort essenziali e gli arredi sono soprattutto nelle nuance chiare che vanno dal bianco al beige scuro.

Del resto Marracash non ama gli sprechi e la sua casa è coerente con il suo modo di fare. Il rapper appena ne ha l’occasione ricorda le sue origini umili e il suo difficile vissuto di bambino. In una recente intervista rilasciata a Il Corriere della sera ha reso noto di aver abitato per un lungo periodo in una casa senza bagno: “Ho origini estremamente popolari. Genitori di origini siciliane, entrambi arrivati a Milano da Nicosia, e contadine. Vivevamo in zona Chinatown, casa popolare senza bagno e con una turca al piano. Una famiglia quasi verghiana insomma.”

La nostalgia di Marracash nella sua casa da bambino: foto

Marracash oggi ha conquistato il successo, ed è tra i rapper maggiormente rappresentativi della musica italiana, eppure non ostenta in modo particolare la sua affermazione. Anzi continua a vivere in un quartiere periferico della città e nonostante la povertà vissuta ricorda con nostalgia i tempi in cui era bambino e abitava in una casa priva di comfort. Recentemente ha pubblicato uno scatto che lo ritrae bambino nella casa dov’è cresciuto.

“Da bambino nella vecchia casa in cui sono cresciuto”, questa la didascalia che accompagna l’immagine. Lo scatto ha ricevuto tantissimi like ed è stato condiviso dai fan che apprezzano la semplicità del cantante nonostante oggi sia un artista di successo. “Uno dei pochissimi rapper che ha visto e vissuto la povertà“, ha scritto un utente. E ancora: “Scugnizzoooo perciò sei il mio idolo da sempre, partito dal nulla per davvero! E fatto da solo!”.