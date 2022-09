Marracash si esibirà martedì 13 settembre 2022 al Forum di Assago, a Milano. Dopo aver calcato i palchi di tutta Italia con 13 date nelle più importanti rassegne estive, il rapper è pronto a dare il via alla seconda parte di “PERSONE TOUR” con gli appuntamenti indoor più attesi degli ultimi tre anni. Dopo la data zero a Jesolo, la partenza non poteva non essere che dalla sua Milano. Scopriamo, a seguire, tutte le anticipazioni e informazioni sulla data di Marracash a Milano, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Marracash, Milano, 13 settembre 2022, Biglietti

Da martedì 13 settembre, il King del Rap si prepara a conquistare la sua città con quello che si preannuncia un enorme trionfo di pubblico, grazie agli oltre 67mila fan che si apprestano a popolare il Mediolanum Forum nelle 6 date del 13, 14, 16, 18, 20 e 21 settembre. Già da tempo sono 5 i live sold out a Milano e restano gli ultimissimi biglietti per la data del 18 settembre.

Non sono più disponibili biglietti per la data di martedì 13 settembre 2022.

Marracash, Milano, 13 settembre 2022, Scaletta concerto

Loro

BODY PARTS – I denti

Pagliaccio

Cosplayer

BRAVI A CADERE – I polmoni

Crazy Love

QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello

Gli altri (Giorni stupidi)

Nulla Accade

Dubbi

Laurea ad honorem

Goat – Il cuore

Io

SUPREME – L’ego

A volte esagero

La chiave

Cashmere

SPORT – I muscoli

CRUDELIA – I nervi

64 barre di paura

MADAME – L’anima

Infinity Love

Marracash, concerto a Milano, Come arrivare al Forum di Assago:

Ecco tutte le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.