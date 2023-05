Tappa a Catania per i Marlene Kuntz con il loro Karma Clima Tour 2023. I live di queste settimane anticipato i concerti estivi, annunciati dalla band nei giorni scorsi, sul loro sito ufficiale:

Ecco il nostro tour estivo. Sono le prime date, altre ne verranno.

Un tour che anticipa e promuove l’uscita del nostro nuovo disco prevista in autunno.

E prevediamo cose belle per questa estate… Intanto l’uscita del singolo in anteprima, La fuga, che non vediamo l’ora di condividere con voi. Siete curiosi?

Noi siamo pronti. Indubitabilmente pronti e sicuri di noi stessi.

Ecco le date confermate, ad oggi:

5 giugno | Mole Antonelliana – TORINO (evento speciale)

11 giugno | OSTANA (CN)

1 luglio | NXT Station – BERGAMO

3 luglio | Skiarea Pejo – VAL DI SOLE (TN)

7.7. Parco San Laise / Ex Base, NAPOLI

13.7 @disorderfestival, OLIVETO CITRA (SA)

14.7 @eursocialpark, – ROMA

15.7 Festa della Birra, ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

29.7 @peopleinvolvementaps, – FRIGENTO (AV)

18.8 Piazza Orsini del Balzo, MESAGNE (BR)

6.9, Castello Visconteo, PAVIA

16.9 Villa Angaran, BASSANO DEL GRAPPA (VI)A seguire, invece, la scaletta del concerto di stasera, 9 maggio 2023, a Catania e le informazioni sui biglietti disponibili.

Marlene Kuntz, la scaletta del concerto a Catania, 9 maggio 2023

Ecco, a seguire, la scaletta del concerto e l’ordine di esecuzione dei brani. Il live inizierà alle 21 al Teatro Abc.

La fuga

Tutto tace

Lacrima

Bastasse

Laica preghiera

Acqua e fuoco

Scusami

Vita su Marte

L’aria era l’anima

Osja, amore mio

L’abbraccio

La canzone che scrivo per te

Nuotando nell’aria (acoustic version)

Musa

Paolo anima salva

Ti giro intorno

E poi il buio

Ti voglio dire

Grazie

Nuotando nell’aria

Biglietti del concerto a Catania, 9 maggio 2023

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il concerto dei Marlene Kuntz a Catania, in programma stasera, 9 maggio 2023. Si parte dai 25 euro della Tribuna (II Settore) fino ai 30 euro della Sala, I settore. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto.