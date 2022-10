Margherita è un brano di Coez feat. Ariete tratto da “From The Rooftop 2” (Carosello Records), il progetto in acustico del cantautore. L’EP è disponibile in digitale, in formato vinile e cd. All’interno sono presenti come ospiti anche Ariete e Frah Quintale, rispettivamente in “Margherita” e “Nei treni la notte”. Coez ha pubblicato un nuovo disco che riprende “From The Rooftop”, concept musicale avviato nel 2016 e nato l’anno prima dall’omonima serie di sessioni acustiche registrate direttamente da un suggestivo tetto di Roma e poi pubblicate su YouTube.

Questa serie di video, in cui si alternano brani iconici facenti parte del suo repertorio e cover che hanno fatto la storia della musica italiana, ha ottenuto ampio riscontro di pubblico e critica grazie all’autenticità con cui l’artista è stato in grado di rendere omaggio alle sue origini artistiche fatte di decine di live nei club di tutta Italia, gavetta e registrazioni in acustico. E “From The Rooftop 2” vuole essere una celebrazione dell’atmosfera acustica che ha caratterizzato gli anni della consacrazione dell’artista dallo stile unico tra rap e cantautorato e questa dimensione risulta essere protagonista di alcuni momenti topici dei live di COEZ, con lo scopo di fare conoscere brani vecchi e contemporanei.

Questa la tracklist di “From The Rooftop 2”:

È sempre bello

Fra le nuvole pt.2

Nei treni la notte feat. Frah Quintale

Fuori orario

Margherita feat. Ariete

Le luci della città

Essere liberi

Qui sotto potete ascoltare “Margherita” -con il featuring di Ariete- e leggere il testo della canzone.

Margherita, Significato e ascolta la canzone

La canzone racconta delle difficoltà evidente di un lieto fine in una coppia. ‘Un mare che non mi porta mai da te’ canta mentre racconta le attese tra i due, i silenzi, la mancanza di comunicazione che non si riesce a risolvere e quell’happy ending impossibile (“Magari c’è un destino, però non ci vede, Quando gli passiamo accanto il più delle volte”).

Qui sotto potete ascoltare ‘Margherita’ di Coez e Ariete in streaming:

Coez feat. Ariete, Margherita, Testo canzone

Avevo tutto in mano

Mi chiedi: “Tutto che?”

Tu che mi cercavi

Io che stavo fuori con le tasche vuote

Io che non mi sbagliavo

O almeno non su di te

Tu che mi sai colmare un vuoto come il mare

Fra la testa e il cuore

Un mare che, un mare che

Che non mi porta mai da te

Un mare che, un mare che

Che non ti porta mai da me

E tu m’aspetti fuori

Col motore acceso in macchina

Dici stai bene sola

Ma, se guardi fuori, esce una lacrima

Da questi riflettori

Non ho imparato mai come si fa

Da tutti quеsti errori

Li guardo da fuori e me nе bastava la metà

Un mare che, un mare che

Che non mi porta mai da te

Un mare che, un mare che

Che non ti porta mai da me

Vorrei non ti facessi mai male

Nemmeno quando cadi

E guarda che, se cadi, è normale

E non lo so se tu mi cercavi

E non è vero che non siamo uguali

Ognuno cresce come può, come deve

Magari c’è un destino, però non ci vede

Quando gli passiamo accanto il più delle volte

Magari c’è chi ancora se la beve

Magari ancora scappo dalle ombre

Magari ancora gioco con le onde

Ma ora mi scotto pure di notte

La testa sotto con il mare forte

Un mare che, un mare che

Che non mi porta mai da te

Un mare che, un mare che

Che non ti porta mai da me