Mare aperto è il nuovo singolo di Mara Sattei in uscita il 24 novembre 2023. Ogni brano di Mara Sattei è un viaggio, alla scoperta non solo di luoghi fisici, ma anche dell’anima: questa volta l’artista ci porta al largo, verso quella linea infinita che si staglia tra il mare e l’orizzonte.

Mara Sattei, Mare aperto, Significato canzone

Dopo il precedente “Piango In Discoteca”, Mara Sattei prosegue la sua esplorazione sonora nell’EDM. Prodotta da Enrico Brun, “Mare Aperto” attraversa la vastità senza fine del mare, che diventa metafora dell’immensità dei pensieri, dove tutto è fermo e dove è facile perdersi.

Ecco le parole di Mara Sattei nel parlare del nuovo brano, in uscita il 24 novembre 2023:

“Mare Aperto è un brano che parla di vita. Sono nata al mare e tutti i ricordi più belli li conservo lì. Spesso, in mare aperto, mi sono realmente sentita persa e ancora adesso mi riesce di pensare di non riuscire a tornare a riva. Mi immagino lì, tra tutti quei pensieri, circondato dall’acqua che mi trasporta. Perdersi è però importante per ritrovarsi: le risposte a volte sono lì, semplici ma fondamentali come l’acqua, ma, sovrastati dal caos della vita, non sempre riusciamo a vederle”

Nonostante abbia solo un album all’attivo e la sua giovane età, la storia musicale di Mara Sattei inizia a prendere forma già a soli 13 anni e, a oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni e numerose certificazioni (17 dischi di platino e 3 dischi d’oro).

Il 2023 è stato un anno ricco di emozioni: la sua partecipazione al Festival di Sanremo con “Duemilaminuti” (certificato doppio platino), un lungo tour estivo nei migliori festival di tutta Italia e, infine, la firma con Island Records.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili. Qui sopra la cover di “Mare aperto”.